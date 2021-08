Tras ser acusada de estafa, Cande Tinelli tomó una inesperada decisión en sus redes

Esta semana Cande Tinelli fue el blanco de las redes sociales luego de que una mujer emprendedora le pidiera algún posteo o historia de Instagram con alguno de los productos que le acercó hasta su domicilio.

“¿Te gustaron las cosas? Me tiene mal que no subas nada, con una storie me conformo, no pude vender nada en más de un mes”, expresó la usuario e inmediatamente otros seguidores se molestaron por la actitud de la hija de Marcelo Tinelli.

“Hola Cande Tinelli tanto que hablas de empatía… ¿No te rompe ni un poco el corazón que una mina te diga que no vende nada hace un mes después de invertir mucha guita en vos? Le clavás el visto sucesivamente”.

Cansada de las críticas y las acusaciones, Cande manifestó estar viviendo un momento complicado de su vida por la salud de su madre –quien recibió un trasplante de hígado- y el cuidado de una mascota que estuvo a punto de morir.

Este martes y decidida a terminar con la situación en la quedó involucrada en las redes, la novia de Coti Sorokin realizó un posteo en Instagram y manifestó: “A partir de ahora no hago más canjes. Espero que entiendan los que me piden que los ayude, aunque realmente me dan ganas porque deseo que a la gente le vaya bien. No es un momento para aceptar este tipo de cosas”, comenzó diciendo.

Luego fue por más y envió unas palabras a la emprendedora a la que supuestamente estafó: “Y a la persona que dice haber invertido en mí que no mienta y que pase por mi casa que le devuelvo la taza, la pantufla y el pijama del tamaño de Lolo (su hermano menor) que me mandó. Si no le devuelvo su dinero, no tengo problema… Me hinché las pelotas”, cerró la cantante.