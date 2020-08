Tras luchar contra el Covid-19, la actriz Alyssa Milano está perdiendo el pelo

Alyssa Milano es una de las tantas estrellas de Hollywood que contrajo coronavirus; en su caso, ya está recuperada aunque sufriendo algunas de las secuelas de la enfermedad y medicación. En Twitter, el día domingo la actriz confió que está luchando contra la caída del cabello.

En un video, la artista escribió: “Pensé en mostrarles lo que Covid-19 le hace a tu cabello. Por favor, tómense esto en serio». En la grabación, ella muestra su cepillo limpio antes de desenredarse el cabello mojado y luego filma un gran mechón de pelo en su mano.

“Solo quería mostrarte la cantidad de cabello que está saliendo de mi cabeza como resultado del covid”, compartió en el tuit y agregó: “Un cepillado, esta es mi pérdida de cabello por Covid-19. Usen una maldita máscara”.

La semana pasada, la actriz dijo estar a la espera de algún consejo médico sobre qué hacer ahora que se está recuperando: “Mi pregunta es que no hay orientación sobre qué hacer una vez que uno se recupera. No sé si debería ir a que me revisen el corazón, los pulmones. Hay preocupaciones sobre el sistema cardiovascular. ¿Debo ir a hacerme un control de todo eso?”.

En su cuenta de Instagram, Milano sufrió varios síntomas y se mostró con una foto que la mostraba usando un aparato de respiración. “Esta era yo el 2 de abril después de estar enferma durante 2 semanas. Nunca había estado tan enferma. Todo me dolía. Pérdida del olfato. Sentí como si un elefante estuviera sentado en mi pecho. No podía respirar. No podía retener la comida. Perdí 4 kilos en 2 semanas”, escribió.