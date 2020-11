En las últimas horas, Yanina Latorre reveló la decisión que tomó sobre vuelta a Los Ángeles de la Mañana luego de los casos positivos que se registraron en su familia.

La contadora y panelista del programa de El Trece fue dada de alta -que a pesar de no haberse realizado el hisopado, por convivir con casos positivos se la toma como positivo también- y anunció que volverá a LAM.

En medio del escándalo con su hija Lola Latorre, Yanina contó a través de una serie de historias de Instagram que regresará al ciclo televisivo el próximo lunes 9 de noviembre.

“Estoy en el auto después de cuatro semanas de no salir. Nunca salí a la puerta de calle”, arrancó diciendo Yanina en un clip, y contó que el martes fue dada de alta.

Si bien en un principio se había anunciado que Yanina volvería este mismo miércoles, el caso positivo de Diego Latorre hizo que todo se retrasara una vez más, luego de Lola semanas atrás. Sin embargo, la contadora, de 51 años de edad, decidió tomarse unos días por precaución. “Hablamos con Lucas, de la producción, y Ángel que en vez de empezar el miércoles, empiezo el lunes a trabajar”, explicó.

“Es una enfermedad estigmatizante”, comentó sobre el coronavirus. “Porque para que me estén discriminando por familia covidera me quedo unos días más adentro para que todos estén seguros de que no los voy a contagiar. No quiero cargar con las desventuras de nadie”, concluyó contundente.

Sin dudas, su vuelta es de las más esperadas. Primero, porque una oleada de usuarios tanto de Instagram como Twitter se preguntaron dónde estaban los amigos de La Faraona y sus colegas, con los que ha realizado una gran cantidad de vivos en la red, además de compartir escenario, como el último show que hizo: Hashtag en Vivo, y una de las más mencionadas para escuchar su opinión fue Yanina.

Aunque días atrás, la panelista gritó en sus redes que “No hablé de Martín Cirio. ¡Y no sé si voy a hablar! Salvo que vaya a LAM, que Ángel me pregunte y yo contesto” y "¿Que ley hay que dice que yo tengo que tuitear o nombrar a Martin Cirio? ¿Qué ley hay que dice que un amigo tuyo, compañero de laburo que conociste en la cuarentena tenés que hacerte cargo y sos cómplice de lo que hizo en el pasado? ¿Por qué no me chu… la co… en fila? ", muchos esperan que se refiera al tema.

El caso Lola Latorre

Yanina y Fernando Burlando aseguraron que la joven participante del Cantando 2020 no estuvo adentro de la fiesta clandestina realizada en Mercedes, que ella sólo fue a auxiliar a una amiga pero que nunca se bajó del auto.

Sin embargo, la estudiante de derecho, de 19 años de edad, quedó imputada, al igual que otros 140 jóvenes, por asistir al evento ilegal. Sobre este tema, luego de trascender la notificación, muchos esperan que Yanina de su palabra.