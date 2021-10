Tras la sorpresa por el romance de Cristina Pérez y Luis Petri, repasamos su pasado amoroso

Hubo revuelo y gran sorpresa en las últimas horas luego de que confirmaran su romance Cristina Pérez y el político Luis Petri. Ambos se conocieron en una entrevista, y posteriormente comenzaron un vínculo.

Sin embargo, no es la primera vez que Cristina Pérez se pone en pareja con una figura relevante. La periodista supo estar de novia con empresarios y periodistas, incluso con actores. “Cuando me enamoro, me enamoro con todo”, expresó alguna vez la conductora, según Ámbito.

Jorge Pérez Bello, CEO de Telefónica Argentina y presidente de Telefe, fue la pareja de Cristina Pérez por 8 años y se separaron en 2009. “Mi ex pareja es veinte años más grande que yo y, creo que durante el tiempo que estuvimos juntos, me refugié mucho en él. Tenía un perfil más bajo y mi look tenía que ver con el de una mujer que debía acompañar a un hombre en su rol de ejecutivo”.

“Cuando me separé tuve que reinventarme y volver a preguntarme sobre mis búsquedas y mis deseos como una mujer de treinta y pico”, confesó la conductora hace doce años.

“Ni siquiera estuvimos de novios, salimos un par de meses. No era mi perfil, menos en esa época”, definió hace poco Cristina Pérez sobre su relación con el actor Joaquín Furriel. “Uno de los casos escandalosos, de los que tuve guardias”, dijo sobre el vínculo que tuvo en 2011.

Cristina Pérez y Gonzalo Janín tuvieron una relación de tres años.

En 2014 y luego de tres años de relación, Cristina se separó de Gonzalo Janín, quien supo ser director de Marketing de Multimedios América. Cristina y Gonzalo comenzaron su relación a finales de 2011, momento en que confirmaron su noviazgo en una gala del Teatro Colón.

El romance con el multimillonario Gustavo Grobocopatel comenzó con muy bajo perfil a mediados de 2015 y recién en noviembre se hizo pública la relación. “Es un hombre profundamente humano, una mente brillante, alguien que te encandila todo el tiempo”, había dicho la periodista. Estuvieron juntos cerca de un año. “Ambos intentamos todo lo posible, pero tenemos agendas muy difíciles”, dijo sobre el final.

Cristina Pérez y Gustavo Grobocopatel

En abril de 2018, Cristina Pérez blanqueó noviazgo con el también periodista Sebastián Fest con una foto juntos. La relación duró solo unos meses y ambos dejaron de mostrarse en las redes sociales y de compartir en posteos. “Sebastián es una gran persona pero a veces los caminos elegidos son diferentes”, comentó la periodista en su momento.

Cristina Pérez

La última relación que se le conoció a Cristina Pérez fue Yoel Freue, de quien se separó en 2020. “Los amores tienen un ciclo”, dijo. Él es un empresario textil, 15 años menor que ella, fanático de los deportes y de la música clásica. Estuvieron juntos cerca de un año.

Cristina Pérez

Detalles del romance de Cristina Pérez y Luis Petri

“Sí, estamos juntos. Enamorados. Conociéndonos. Muy felices”, afirmó para Teleshow, Cristina Pérez, al confirmar su romance con Luis Petri, hace unos días.

Petri y Pérez se conocieron en el ámbito laboral y fue allí donde se fue forjando la relación. Él está en Buenos Aires de lunes a viernes y los fines de semana se traslada a Mendoza para pasar tiempo con su hijo.