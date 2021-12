Tras la polémica salida de Evelyn Von Brocke de Intrusos, ¿vuelve una histórica panelista?

Después de la abrupta salida de Evelyn Von Brocke de “Intrusos”, el programa de América conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich ya tendría a su reemplazo, y sería nada menos que una ex figura del ciclo.

Según dio a conocer Pronto, a las panelistas titulares Paula Varela, Virginia Gallardo, Marcela Baños y Karina Iavícoli (la última en incorporarse) se sumaría la mismísima Marcela Tauro.

La periodista estuvo desde los inicios de “Intrusos” allá por 2001, y renunció el año pasado después de un fuerte cruce al aire con Jorge Rial. Fue entonces que pasó a formar parte del panel de “Fantino a la tarde”, y actualmente se encuentra en “Polémica en el Bar”.

Aparentemente, las autoridades de América quieren que Marcela Tauro vuelva a sus raíces, y tendrían planeado su regreso para febrero de 2022.

Marcela Tauro.

Pilar Smith contó la verdad sobre la salida de Evelyn Von Brocke de “Intrusos” y bancó a su amiga

“Hablé con Evelyn y le dije ‘vos no podés quedarte en un trabajo en el que no te creen’. Me parece perfecto su decisión de abandonar un programa en el que no la querían”, comenzó diciendo la periodista de CNN Radio en un fuerte descargo para defender a su amiga.

Luego, agregó: “A ella le dijeron que su contrato terminaba el 31 de diciembre. Pero en la reunión dan a entender que no la quieren. Entonces, ella dijo ‘¿me tengo que quedar hasta el 31 de diciembre en un lugar donde no me quieren o me voy en este momento?’”.

Evelyn Von Brocke

“Ella no tenía necesidad de quedarse. Y por un tema de dignidad, y porque soy la amiga le dije que me parecía perfecto lo que hizo. Evelyn no se sentía cómoda en ese lugar, se veía al aire. Lo he visto. Ella quería hablar y no la dejaban. Se sintió ninguneada. La cortaban, la corrían a un costado”, remarcó Smith.

“Ella se fue y habló en privado con casi todas las compañeras y con los conductores. Ella se sintió mal”, finalizó Pilar en defensa de Evelyn Von Brocke.