Tras la polémica con su padre, Britney Spears sorprendió con un sensual topless y revolucionó las redes

Luego de anunciar que no volverá a los escenarios hasta que no se resuelva su litigio familiar, Britney Spears incendió las redes sociales con unas fotos al borde de la censura.

La artista se ha mostrado prácticamente al natural ante sus más de 32 millones de seguidores y no quiso escribir nada junto a la imagen, sólo compartió un emoticón, provocando casi 3 millones de likes y miles de reacciones en su posteo.

En este contexto y para bajar un poco el intenso clima que generó, Britney volvió a postear una imagen, pero esta vez de un libro, cuya frase decía: “¿Sabés lo que realmente me excita? ¿Lo que encuentro increíblemente sexy? La amabilidad”, una frase que seguro resuena debido a su situación legal, en la que Spears se encuentra bajo las garras tanto de su papá como de su abogada, Jodi Montgomery. Además, hace poco apuntó contra su hermana menor, Jamie Lynn Spears, por traicionarla y por no apoyarla durante todos estos años.

Y luego, llegó el turno de una última publicación, en la que la cantante revolucionaría su perfil y calentaría el clima que había logrado calmar con su anterior post. Vistiendo una minifalda de jean desabrochada y con la cintura doblada, la estrella del pop se mostró con las manos en los pechos desnudos.

Hace una semana confirmó rotundamente que se retiraría de su profesión y de los escenarios hasta que se resuelva su situación judicial y pueda volver a disponer de su patrimonio: “Y no me voy a poner un montón de maquillaje y ensayar, ensayar y ensayar otra vez, y no poder hacer algo real, con mezclas antiguas de mis canciones, mientras estoy rogando que pongan mi nueva música en un espectáculo para mis seguidores... ¡Así que renuncio!”.

#freebritney es el movimiento que hace marchas y sigue de cerca la causa de la cantante (AP/Archivo). AP

El conflicto abierto entre la cantante y su padre ha generado una gran ola de apoyo en las redes sociales, que con el hashtag #FreeBritney, sus fanáticos piden por la libertad de acción de la cantante y ruegan que tras un fallo positivo, Spears vuelva a los escenario de todo el mundo.