Tras la polémica compra de penes de madera, Alessandra Rampolla pidió que compren vulvas

El Ministerio de Salud de la Nación llamó a licitación para la compra de 10 mil penes de madera para la promoción y educación sobre los cuidados en la salud sexual. Y al enterarse de esta noticia la sexóloga Alessandra Rampolla pidió que también se compren vulvas para enseñarles a los jóvenes.

La compra de los penes de madera implicó un inversión de 13 millones de pesos y generó polémica. Esto provocó que el Gobierno salga a defender esa adquisición y al ser consultada, Rampolla se preguntó por qué no compraron vulvas para la educación sexual.

“Debemos prestarle atención a la importancia de la sexualidad femenina y el real entendimiento del placer de toda la anatomía relacionado con la expresión sexual. ¿Dónde están las Bambas?”, dijo la sexóloga durante una entrevista con Mitre Live.

“Bamba” es la vulva de peluche que Alessandra Rampolla usa desde hace años como material didáctico para sus charlas y presentaciones. Hablando de su vulvas, la profesional se preguntó por qué el Gobierno no invertía también en ellas.

“Puedo entender el tema del pene de madera para tener un recurso para enseñar cómo poner el preservativo. Pero si la educación sexual solo va a tener como eje las enfermedades siento que falta más. Hay que fomentar que la experiencia de las personas que van a iniciarse sexualmente sea placentera. Ahí siento que nos quedamos cortos con el tema de la educación. Sé que cuesta hablarles a los jóvenes sobre el placer, pero es súper importante”, resaltó.

“No voy a opinar sobre el gasto que se hizo porque no tengo idea. Pero me parece importante que el Gobierno tenga material porque es fundamental para el crecimiento sano y adecuado de los jóvenes”, cerró Rampolla.