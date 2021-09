Tras la derrota del peronismo, Dady Brieva armó el Gabinete “ideal” con Julio De Vido y Aníbal Fernández

Dady Brieva declaró abiertamente hace tiempo su fuerte adhesión al kirchnerismo y se mostró sorprendido por la derrota del oficialismo en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). También con la reciente renuncia de varios ministros de Alberto Fernández, por lo que él opinó acerca de cómo debería estar conformado el Gabinete el “ideal” para gobernar.

“Me parece que se están viviendo momentos de desquicio” afirmó Dady en diálogo con C5N. Y lanzó: “Me parece que hay cosas que sirven para un tiempo. Hay que reestructurar todo, siempre con Alberto”.

“A todos los oyentes, los televidentes y a todos los militantes que nos siguen, esto nos tiene sorprendidos y angustiados”, dijo. “Esto nos tiene angustiados desde el domingo pasado. Estamos tratando de salir de esta piña que hemos recibido”, aseguró.

Además, fue crítico con el silencio de parte de los gobernantes, más allá de que no tuvieran “nada” para decir. Esos gestos son interesantes y tranquilizan. Sobre todo cuando hay una movilización de todo un pueblo, sobre todo como el nuestro, el pueblo peronista, que ha sentido el golpe”, opinó.

Dady Brieva apoya al peronismo.

Y, ante la ola de renuncias de diversos funcionarios de Alberto Fernández, el humorista comentó cómo sería el Gabinete para gobernar, con el Presidente a la cabeza. “Yo te formo el equipo en dos minutos. Recuerdo un gabinete con (Carlos) Zannini, (Julio) De Vido, (Guillermo) Moreno, Aníbal (Fernández), con tipos de peso, donde todos sabían y, si había un problema con los hielos continentales, el tipo que era de Trabajo te salía a hablar de los hielos continentales. Nunca un tipo de esos se escondió, siempre dieron la cara y salieron a defender y aguantar los trapos”, expresó.

“A mí me gustaría un gabinete así, pero que lo haga el que lo tiene que hacer”, insistió Brieva. Y justificó su respuesta: “A mí me gustan los tipos que sostienen. Yo soy de un peronismo de carácter, de un peronismo no progresista, de golpear la mesa, de hacer valer lo que uno piensa y de ultima discutirla y, si no se está en la razón, pedir perdón, pero soy de un peronismo que combate. A mí no me gusta la cosa pasteurizada”.