Tras el polémico tuit, Flor Peña justificó sus críticas hacia Tévez y redobló la apuesta: “Yo dije todas verdades, ¿o no?”

El último domingo, en pleno superclásico y una vez convertido el gol ilícito de Carlos Tévez hacia River, Florencia Peña realizó un polémico tuit: “Te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo”. Esto no cayó bien entre los fanáticos xeneizes quienes, a través de duras contestaciones, expresaron su malestar al respecto.

Lejos de desdramatizar la situación, la actriz habló con Paparazzi y reivindicó sus dichos: “Yo dije todas verdades, ¿o no?, ¿O no es cierto que presentó una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza?, ¿O no es verdad que su gol fue con falta?”, Irónizo Peña.

“Soy de River y por supuesto que lo escribí desde la calentura que genera el partido. Forma parte de las chicanas futboleras. ¿O solo los de Boca pueden chicanearnos a los de River? Además, no se pueden sorprender. ¿Qué tweet mío no genera polémica? Yo siempre digo lo que pienso”, enfatizó la conductora de “Flor de Equipo”.

Por último, puso en duda el apodo “el jugador del pueblo” que ostenta Carlos Tévez, pidiéndole que revea su pensamiento: “En un momento como este hay que poner el hombro, y los que más tienen son los que más tienen que poner”.

Carlos Tévez, segundos antes de convertir el gol que originaría el tuit de la actriz. (REUTER)

Recordemos que el delantero de Boca presentó un amparo durante el mes de abril, antes de que se venciera el plazo para pagar el impuesto a la riqueza, la ley aprobada en diciembre pasado que grava patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.

Bajo el argumento de que ese impuesto “es confiscatorio”, el jugador tomó postura de no realizar este pago, que es del dos por ciento sobre los bienes que tiene en su patrimonio la persona alcanzada. El diez de Boca está entre las 11.855 personas naturales que reportó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).