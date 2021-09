Tras el final de La Voz Argentina el público espera con ansiedad el debut de Bake Off

En el último año y medio los realities show funcionaron como un bálsamo para gran parte de los argentinos, ya que fueron una importante compañía a lo largo de la pandemia. Y luego del éxito de La Voz Argentina, que fue el programa más visto de lo que va del año, los televidentes esperan ansiosos el debut de Bake Off.

La tercera temporada del programa que conduce Paula Chaves llegará a la pantalla de Telefe este lunes 13 a las 22.30 y sufrirá un importante cambio en su formato, ya que saldrá al aire de domingo a jueves. Y esta modificación fue celebrada por los fanáticos, quienes cuentan con cinco días a la semana para comentar el ciclo en las redes y tentarse con cada preparación.

“Por suerte hoy arranca Bake Off y dejan de ser todos analistas políticos para pasar a ser pasteleros profesionales”, escribió una usuaria de Twitter, con la esperanza de que el primer episodio del concurso apague las discusiones políticas que desencadenaron las PASO.

“Termino Masterchef y empezó la voz y ahora termina la voz Argentina y empieza Bake Off. Gracias telefe, que buen servicio”, publicó otro, feliz por la estrategia del canal de las pelotas. Por su parte, Marcos Perre, quien fue uno de los participantes más populares de la segunda temporada tuiteó: “Bueno ahora si se viene Bake Off, quiero ver desastre, quiero ver llanto, quiero ver tortas mas feas que las mías, QUIERO VER SANGRE”.

“Hoy me voy a instalar a ver Bake Off y hacer críticas por Twitter”, manifestó una joven, en relación a la dinámica que se genera con cada certamen en el plano virtual. Y otra pidió que adelanten el estreno para “aliviar su estrés”. No hay dudas de que el certamen tendrá un buen nivel de audiencia como los ciclos que lo precedieron.