Tras el estreno de Match Game, Soy Rada tuvo que aislarse por un contacto estrecho y será reemplazado

En medio de muchas expectativas, el lunes 13 de septiembre debutó Match Game en la pantalla de eltrece. Y a cuatro días de ese gran momento, el ciclo de entretenimiento sufrió un importante golpe a raíz de la pandemia: Agustín “Soy Rada” Aristarán tuvo que aislarse por ser contacto estrecho de un caso de Covid-19.

Circularon distintas versiones cuando se dio a conocer la información, pero finalmente los protagonistas de la noticia lo confirmaron a través de sus redes. Por un lado, Fernanda Metilli, la novia de Rada le comunicó a sus seguidores que contrajo coronavirus. “Gracias a todos por los mensajes. Estoy con Covid-19. Estoy bien y haciendo todo lo que tengo que hacer”, anunció la humorista, que tuvo que reprogramar funciones de Las chicas de la culpa, la obra que protagoniza junto a Malena Guinzburg, Natalia Carulias y Connie Ballarini.

Gracias a todos por la preocupación, NO tengo COVID. Estoy aislado preventivamente por contacto estrecho y sin síntomas. De nuevo gracias por preocuparse. — Agustín Aristarán (@Soy_Rada) September 16, 2021

Mientras que el conductor aclaró que no se contagió. “Gracias a todos por la preocupación, NO tengo COVID. Estoy aislado preventivamente por contacto estrecho y sin síntomas. De nuevo gracias por preocuparse”, tuiteó.

Soy Rada y su reproche a Daría Barassi

En el primer programa de Match Game, Rada le hizo un divertido reproche a Darío Barassi, el conductor de 100 argentinos dicen. “No puedo decir la palabra ‘raro’, me lo tienen prohibido. Hay una lista de palabras que no puedo decir y estoy enojadísimo con Barassi porque toda buena onda, pero me manda unos mensajes horribles”, comentó.