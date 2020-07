Tras el escándalo con sus vecinos, Belen Francese tomó una fuerte decisión: “Me caso y me mudo”

El resultado positivo por Covid-19 de Bélen Francese causó enojo en los vecinos de su edificio. ¿La razón? La acusaron, junto a su novio, de habitar espacios comunes cuando debería estar aislada.

A raíz del escándalo, la administración del lugar donde habita la actriz, optó por colocar un cartel en los ascensores dirigido a ella, advirtiéndole de las irregularidades y las penalizaciones correspondientes.

Este jueves y más tranquila por haberse curado, Francese habló sin filtro de este escándalo en Intrusos: “Cuando estuve en espacios públicos del edificio porque no sabía que tenía coronavirus, cuando lo supe me guardé. Después decían que me saqué unas fotos y en esas imágenes que estoy en shorcito son del verano”, se defendió.

Y sobre el inicio de la polémica: “El que inició todo esto fue una persona en Twitter. Yo tenía otra prioridad que era estar bien, que mi mamá esté bien y que ahora esté ben mi pareja, no unos vecinos”.

“Esto lo vivo con dolor, vergüenza ajena y suerte que cuando me case me voy a mudar. Era mi idea irme, pero ahora con la pandemia también se postergó mi casamiento”, cerró, imprimiéndole un poco de humor al tema y dejando en claro sus deseos de abandonar el hogar que se convirtió en el centro de las noticias en los últimos días.