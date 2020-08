Tras dar positivo de coronavirus, Feinmann fue víctima de burlas y salió a responder por Twitter

En la mañana de este jueves, se confirmó la noticia de que Eduardo Feinmann tiene coronavirus. Como suele suceder en estas ocasiones, las redes sociales ocuparon un papel central después de esta novedad y se llenaron de opiniones irrespestuosas sobre la situación del conductor, quién tuvo que que salir a enfrentar a quienes se burlaron de él en Twitter.

A pesar de que el abogado expresó en reiteradas oportunidades que el aislamiento es efectivo ante la pandemia, miles de usuarios le pasaron factura por sus dichos de meses atrás, cuando al aire en Radio Rivadavia aseguró que “tenía las bolas llenas”.

En el mes de mayo, expresó: “Tengo las bolas llenas, pero entiendo que no hay otra cura. Yo expreso lo que siento, no la voy a caretear. Ya entendí que la cuarentena es la mejor vacuna y que es la mejor manera de no contagiarse, yo entiendo todo, pero estoy hinchado las pelotas”.

Sin embargo, otras personas soltaron comentarios crueles contra Feinmann a raíz de las diferencias ideológicas que tienen con él, a punto tal que “Fuerza Covid” fue tendencia en la red social del pajarito, en pos de expresar que el virus se contagió del periodista y no al revés en clave de desprecio.

Las respuestas del conductor de A24 a las burlas fueron simples y no entró en polémicas, ya que decidió soltar carcajadas, casi de la misma forma en la que accionó días atrás cuando le enviaron un meme de “talla baja” que lo involucraba al Grupo Clarín.

“Jajaja” y varios emojis de aplausos fue la contestación del presentador de televisión y radio a un tuit de la Revista Barcelona que reza: “Ojalá que el coronavirus se recupere pronto de haber contraído Eduardo Feinmann”, y lo mismo para un video de una mujer desesperada intentando abrir una puerta, publicado bajo la consigna “el coronavirus tratando de salir de Feinmann”.

El periodista respondió igual ante un meme que compara dos imágenes. La primera del Covid-19 sabiendo “que se contagió de Eduardo Feinmann”, con la cara de Sulley de Monsters Inc. y la segunda con el emoji de un gorila, en clara alusión a su ideología antiperonista.

“Vemos en 14 días”, le escribió Feinmann a otras persona, para luego convertirse en receptor de afectuosos mensajes provenientes de sus seguidores.