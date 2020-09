Se incendió el departamento de Elsa Serrano e investigan si la mujer fallecida es la famosa diseñadora

El miércoles por la noche, un departamento de la diseñadora Elsa Serrano ubicado en el barrio de Retiro, se incendió y aún no se conoce el punto de origen. Cerca de las 20.15 el fuego se inició en el tercer piso, y aunque la evacuación de los bomberos fue rápida, más tarde se descubrió el cuerpo carbonizado de una mujer no identificada. Se supone que es la dueña del inmueble, pero aún no se puede confirmar.

El cuerpo de bomberos pudo ingresar a través de la terraza de un edificio lindero que se encuentra en el contrafrente. En un video publicado en Twitter por el periodista Pablo Layús se nota la magnitud de las llamas y como quedó afectado el lugar.

Mientras se tratan de determinar los primeros informes, la Policía Científica busca determinar el punto de inicio y causa del fuego. Elsa Serrano no se encontraba presente, pero varios familiares se acercaron al lugar para ser entrevistados por la policía.

El comunicado dado por las autoridades dice: “Durante las tareas de extinción, se halló un óbito femenino por ese motivo, se solicitó la Oficina de Investigaciones de incendios y explosiones. La médica legista determinó que las causales de muerte son por las quemaduras en las partes superiores y por asfixia. Si bien todo indicaría que es Elsa Serrano, el cuerpo no puede ser identificado y se determinará según las huellas dactilares que se le realizarán en la morgue judicial”.