Flor Peña debutó esta semana en su ciclo “Flor de Equipo” y entre sus invitados estuvo Donato de Santis, uno de los jurados de “Masterchef Celebrity”. Y en medio de la charla, ella sorprendió al revelar que Tomás Otero, su hijo mayor, ya decidió qué carrera elegir gracias a la competencia gastronómica de Telefe.

El reconocido chef italiano habló de su rol dentro del programa éxito de la Argentina y se emocionó al referirse a su profesión: “MasterChef es masterizar a una persona que quiera ser chef, es el eje del programa. Ser chef también tiene cosas ricas, no es sólo hacer un salteado o milanesas bien hechas. Es todo alrededor, la manera de vivir, compartir, conocer, experimentar, viajar, a veces físicamente y a veces con los aromas. Es un mundo muy lindo”.

Nancy Pazos destacó que “la cocina es un lugar de amor y entrega” y sumó: “Yo siempre le digo a los chicos que buscan una profesión que piensen con qué parte del ser humano quieren trabajar. Y vos -señalando a Donato- y los actores tienen algo parecido, trabajan con el placer del ser humano”.

Y fue en ese momento que Peña opinó al respecto: “Ahora todo cambió, las abuelas trabajan y es otro plan. Pero yo vengo de una generación en la que mis dos abuelas me cocinaban mucho y muy rico. Y muchos sabores que yo hoy tengo, que también pasa en el programa, te llevan a ese lugar de la infancia”.

A lo que le añadió la gran noticia sobre su primogénito: “Por ejemplo, mi hijo Toto el año que viene va a estudiar la carrera de chef y mucho de eso tiene que ver con estos programas. Él no sabía qué quería seguir y se enganchó con ‘MasterChef’ y con un par de programas de cocinas y me dijo ‘mami, me parece que quiero ser chef’”.

“Le contesté ‘bueno, dale, adelante, lo que quieras’”, fue la respuesta de Flor a su hijo que cursa el último año del secundario y que nació fruto de su relación con el músico Mariano Otero.

Además, la conductora destacó el rol que tienen en la actualidad los realitys de cocina: “Hay algo de la cocina hoy en la tele que le está transmitiendo a los jóvenes, que era como una carrera que había quedado para los grandes chef, pero no para los jóvenes. La cocina es el corazón de la casa”.