Toti Pasman dio positivo de Covid-19 y alertó a Juanita Viale y su equipo

Este miércoles, Juan Carlos “Toti” Pasman confirmó que su hisopado por coronavirus dio positivo e inmediatamente se comunicó con la producción de “Almorzando con Mirtha Legrand” para que activaran el protocolo. Es que el periodista deportivo estuvo como invitado en el ciclo conducido actualmente por Juanita Viale el 30 de agosto pasado.

En una entrevista con Ángel de Brito para “Los ángeles de la mañana”, Toti confirmó su estado y confió que se hizo el test junto con su esposa ya que ella visitó a un familiar que luego resultó positivo. Lo sorprendente es que su mujer es negativa.

“Estoy bien, aislado, y bueno... un garrón”, compartió al aire del ciclo de El Trece; “Me debo haber contagiado en la radio, en La Red, que es el único lugar donde estoy yendo”. Y sobre su estado de salud, compartió: “Estoy cansado. Hoy me levanté bastante bien. Por suerte nunca tuve fiebre, ni tos, ni perdí el olfato. Pero si estoy un poco cansado. Yo estuve entrenando toda la cuarentena, y ya no tengo fuerza para hacer bici, y malestar, dolor de cabeza. Hoy me levanté mejor de lo que me fui a acostar anoche”.

Al enterarse de su condición, Pasman le avisó a sus compañeros de radio y también a la nieta de Mirtha Legrand. Al respecto contó: “Le avisé a la producción de Juana Viale, que lo lamento. Le mando un beso grande a ella, a la producción, a los invitados. El sábado a las 16 hs. grabamos”.

Quien estuvo como invitado junto a Sol Pérez, Manuel Wirtz y Gabriel Oliveri, sumó durante la entrevista: “Te digo, hasta ayer al mediodía estaba 10 puntos. Hasta que me empecé a sentir un poquito mal a la tarde y a la noche me confirmaron que había dado positivo”.

“Después de esos 10 días de aislamiento ya no contagio más me dijo el médico. Así que acá estoy en casa, tranquilo, con mi mujer y Benja, descansando para recuperarme lo más rápido posible. Por ahora la vengo llevando bien”, cerró.

Según informa La Nación, el productor de El Trece Nacho Viale le pidió a todos los invitados del ciclo que se hisoparan al igual que a su hermana, camarógrafos y a la asistente de piso. Se sabe que los artistas que comieron junto a Toti están aislados y a la espera del resultado de su prueba.