Todos los consejos para recrear los deliciosos macarons de Bake Off

En la noche de miércoles de Bake Off, los participantes tuvieron que realizar tres docenas diferentes de macarons para cada uno de los jurados.

Con la pollerita, el relleno y el secado perfecto, los macarons requieren de algunos cuidados para hacerse, aunque tampoco son una receta de otro planeta.

Y como decimos siempre, nuestra ventaja a favor es el tiempo. La pastelería requiere de paciencia y dedicarle a cada una de las preparaciones el tiempo que necesite para obtener resultados óptimos.

Aunque debemos admitir que los macarons son una receta delicada de llevar a la práctica, no debemos negarnos a llevarlos a cabo. Y si no salen bien a la primera, no debemos dejar de intentarlos.

Por eso, hoy compartiremos la receta de estos deliciosos bocaditos y algunos secretos para que salgan perfectos.

Macarons de chocolate y frutilla

Ingredientes:

Para el mazapán:

● 120gr de azúcar impalpable

● 110gr de Harina de almendras

● 15gr de cacao en polvo (amargo)

● 45gr de claras de huevo (aproximadamente 1 y 1/2 huevos)

Para el merengue italiano:

● 90gr de azúcar blanca

● 30ml Agua

● 45gr de claras de huevo (1 y 1/2 huevos)

Para el relleno:

● 100gr de manteca sin sal a temperatura ambiente

● 100g de azúcar impalpable

● 1 cucharada de extracto o pasta concentrada de frutillas

Preparación:

1. Para el mazapán comenzamos tamizando dos veces la harina de almendras. Luego agregamos el azúcar y el cacao y volvemos a tamizar dos veces más. En total, tamizamos 4 veces los ingredientes secos para evitar que los macarons tengan grumos.

2. A la mezcla agregamos las claras y mezclamos bien hasta obtener una masa. Reservamos.

El pastelero experto de los macarons, Damián Betular, realiza su receta con merengue suizo sin secarlos.

3. En un bowl colocamos las claras y comenzamos a batir a velocidad baja, esto permitirá que sus burbujas sean pequeñas y los macarons queden más suaves.

4. Cuando las claras estén medio espumadas, aumentamos la velocidad de la batidora y batimos por 5 minutos hasta que estén consistentes y espumosas.

5. En una olla o sartén, colocamos el azúcar y el agua. Removemos un poco sacudiendo el recipiente para que el agua impregne todo el azúcar y cocinamos a fuego medio hasta que el almíbar alcance una temperatura de 118°C.

6. Lo retiramos del fuego y mientras batimos nuevamente las claras, agregamos el almíbar en forma de hilo muy de a poco. Es importante que el almíbar no toque las varillas ni el bowl, ya que de esta forma se cristalizaría y arruinaría la mezcla.

Las claves principales son: no sobremezclar, dejar secar el tiempo correcto y enfriar las tapas antes de rellenar.

7. Una vez integrado todo el almíbar, batimos por unos minutos más hasta conseguir un merengue bien montado.

8. Agregamos el mazapán al merengue y con movimientos envolventes integramos ambos. Es importante no revolver la mezcla de más, cuando la masa llegue al punto cinta estará lista (estiramos la mezcla con la espátula y si cae en forma de cinta ya está lista).

9. Colocamos la mezcla en una manga pastelera con una boquilla redonda. En una placa colocamos una plantilla de macarons redonda y sobre ella un papel de horno.

10. Con la manga hacemos pequeños copitos un poco más pequeños que el molde del macaron, ya que se expandirá.

11. Una vez colocados en la placa, quitamos el molde y golpeamos la placa contra la mesa para quitar las posibles burbujas de aire que se hayan formado.

La clave para que se llegue a la famosa "pollerita" de los macarons es el correcto montado del merengue.

12. Dejamos secar los macarons en un lugar seco, esto dependerá del clima. Notaremos que están listos cuando los toquemos y no estén pegajosos. Aproximadamente pueden variar de 30 minutos a 2 horas.

13. Cocinamos por 12 minutos en un horno precalentado a 120°. Los dejamos enfriar por completo sobre la placa.

14. Para el relleno, batimos la manteca hasta que esté bien cremosa por 5 minutos aproximadamente. Agregamos el azúcar y batimos hasta integrar todo. Por último, agregamos la pasta de frutilla y lista.

15. Con ayuda de una manga rellenamos los macarons. Podemos decorar con unos hilos de chocolate o dejarlos simplemente así.