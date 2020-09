Todos contra Karina ’La Princesita’: la jurado la pasa mal en el Cantando por un Sueño

En medio de varias polémicas el programa del prime time de Canal Trece, “Cantando por un Sueño” sumó una pelea más esta semana cuando Mariana Brey y Floppy Tesouro se molestaron con Karina La Princesita por sus puntajes en las galas de canto resultando luego Brey expulsada de la competencia por decisión de la gente.

Si bien entre las dos participantes existía una rivalidad previa, en esta oportunidad unieron sus fuerzas para criticar a la ex del Polaco y a sus devoluciones y puntajes.

Con la idea de que la cantante tiene algo contra ellas, Brey y Tesouro la criticaron y la Princesita respondió: “Parece que se pusieron de acuerdo en decir eso, no sé. Yo no voy a ponerme a explicar si te estoy mirando a los ojos o no. No me voy a meter en ese juego pedorro. No me doy cuenta, yo qué sé”, dijo Karina en diálogo con Hay que ver (El Nueve).

Ya cansada de las críticas de los participantes a sus comentarios, la jurado dijo: “Me parece una boludez, de verdad. Me parece que no da, es muy infantil. No me interesa, no me importa. No quiero entrar en ese juego, de verdad. Soy como Luis Miguel, no me miren a los ojos que me quitan la energía”, dijo divertida para quitarle un poco de dramatismo a la situación.

Liberada de los prejuicios y sin importarle el qué dirán la cantante agregó: “Ya no me lo tomo personal, que es algo que antes hacía. Siempre toman de punto a alguien, te hacen pagar derecho de piso”, finalizó súper tranquila.