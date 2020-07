¡Todo un número! La millonaria cifra que le ofrecieron a Hernán Drago por tener sexo

Gracias a su carrera como modelo, Hernán Drago (45) viajó por las pasarelas más exclusivas del mundo, y conoció gente de todo tipo. Al bahience, que estuvo como invitado en Pampita Online le hicieron cualquier clase de propuestas, tanto decentes como indecentes.

El tema salió a cuento de una graciosa anécdota sobre él que contó Gabriel Olivieri en Pampita Online: “Me dijo una señora que después de un desfile se le acercó y le ofreció dinero a cambio de sexo. La señora me dijo todo lo que le quería hacer y todo”. Y para remar el chiste, Drago bromeó: “Te la voy a rematar y todo. Fue el año que cambié el auto. ¿Qué más querés saber?”.

Ahí, Olivieri aclaró que “Hernán le dijo que no” a la señora, y Pampita acotó: “Yo viajé mucho con Hernán por el interior y doy fe de que es un hombre con todas las letras, muy fiel… y que cambió el auto muchas veces, ja. No, siempre es un caballero”.

“Soy muy tranquilo y separado también lo soy, ese es mi orgullo. Paso estas pruebas”, afirmó el modelo. Aunque intrigada, la conductora le preguntó: “¿Cuánto te llegaron a ofrecer por una noche de pasión con vos?”. Y él contestó: “En el exterior sí, fue en dólares, que es lo que mueve la aguja. Fueron 10 mil dólares”.

“Hoy está para pensarlo, ¿no? Por como está el cambio… Bah, no sé”, reflexionó Pampita, con humor. Sin filtros, Hernán la chicaneó: “Hablá que te enterrás solita”. Pero al final, Drago se explayó: “Cuando me ofrecieron eso estaba en pareja, pero como contrapunto, de haber estado soltero esa chica no me tenía que ofrecer ni un dólar para pasar una noche con ella. Aparte, me la baja un poquito que me ofrezcan plata”.