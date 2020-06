¡Todas contra Malaespina! Agustina Kämpfer se sumó a la polémica

Luego de que Romina Malaespina eligiera un top metálico y transparente para conducir el noticiero del prime time en Canal 26, comenzaron a llover las críticas y se armó un escándalo tal, que todas las otras mujeres de la señal salieron a criticar a la ex “Gran Hermano”.

También, en algunos programas de otros canales, debatieron si los ciclos de televisión elegían a sus conductoras por su belleza o por su profesionalismo.

Así fue como en “Nosotros a la Mañana” (El Trece), Agustina Kämpfer apuntó directamente contra la modelo de Canal 26 y no se guardó nada.

Fue Sandra Borghi quien instaló el tema y dijo: “ La televisión es imagen, pero también contenido. Fue muy cuestionada la imagen de la chica, porque cuando un obstáculo de cualquier índole obstruye la información periodística, ahí ingresamos en un problema. Para mí la pregunta es... ¿qué quiere comunicar Canal 26? o mejor dicho, ¿qué quiere mostrar?”.

Puesto el tema sobre la mesa, la pelirroja ex de Jorge Rial comentó: “ Buscan estereotipar el cuerpo femenino. Al día de hoy en el que las mujeres de los medios, del segmento informativo, estamos luchando por equidad en los medios - dado que hay un 95% por de hombres en los puestos - cuando hay muchísimas mujeres formadas, especializadas y con trayectoria, que por no cumplir con los estereotipos de belleza, se quedan sin trabajo”, lanzó molesta la periodista.

Luego agregó: "No vamos a discutir su belleza ni cuando decide exhibirse, pero la ponen a hablar de temas que no tiene absolutamente nada de idea, no sabe lo que está pasando con Wall Street, ni lo que sube ni lo que baja. Romina está ahí porque está buena. ¿Les parece que tenía algo de idea de lo que estaba diciendo?".

En ese momento el Pollo Álvarez interrumpió a la panelista y, en defensa de Malaespina dijo: "Estamos 100% en que acá Romina no tiene nada que ver. Estamos hablando de quienes toman las decisiones de quién entra y quién sale de los medios de comunicación. Para modelo yo a Romina la pondría a abrir y cerrar los desfiles, porque tiene carisma, frescura y una belleza indiscutible. Si ella aprende o no, es un tema de ella, no estamos discutiendo eso. El tema es que para Canal 26 importa cuán fuerte esta la mujer que está al aire".

Kämpfer volvió a la carga y dijo: “Te pongo ejemplos. Mirá a Jorge Lanata, Chiche Gelblung podemos seguir con varios más... ¿cumplen con los estereotipos de belleza? no. Sin embargo, se les permite estar en la televisión y a las mujeres que les sucede eso, no”. Sin demora Álvarez dijo: “No Agus, hay un montón de mujeres que tampoco cumplen con esas normas de belleza y son grandes periodistas”.

Para cerrar la discusión Agustina dijo: “Claro, pero no están en Canal 26 y está ahí el punto del debate”, dejando en claro que el problema no es con la modelo sino con quien arma los programas del canal.