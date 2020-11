Toda la verdad sobre de la separación repentina de Jimena Barón y Daniel Osvaldo en cuarentena

Jimena Barón y Daniel Osvaldo vivieron una relación cargada de amor, odio y luego... ¿diversión? Los ex sorprendieron al convivir por varias semanas durante la cuarentena junto a Momo, su hijo en común. Por el material que compartían en las redes parecía que le habían dado una nueva oportunidad a la pareja pero no fue así. Ambos desaparecieron del mundo virtual y se han mostrado con sus nuevos enamorados.

Según las fotos de paparazzis, la cantante y actriz está de novia con el Tucu López mientras que el futbolista, comparte sus días con la cantante Constanza de Palma. Cada uno vive un presente genial pero ¿qué pasó realmente entre ellos para que de un momento al otro vivieran bajo techos diferentes?

Se cree que Jimena encontró varios chats de Daniel en los que conversaba con otras mujeres, al respecto, Paula Varela dijo en “Intrusos”: “No va que un día ella encuentra en el celular de Osvaldo chats con otras mujeres. Y se puso muy caiducha. Se puso muy triste, en serio. No les contestaba el teléfono ni a las amigas”.

“Tuvieron una discusión y él le dijo ‘yo nunca te prometí nada’. Y ella le dijo ‘sos el padre de mi hijo, me la juego mediáticamente porque me están matando por volver con vos y me hacés esto’. Después, agarró sus bolsos y se fue”, agregó la periodista y panelista del ciclo de América.