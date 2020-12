Tito Speranza se recibió de periodista deportivo

Deportista, entrenador personal, entrenador de Combate y estudiante de periodismo deportivo, así se describe Tito Speranza en su cuenta de Instagram pero pronto deberá modificarlo porque él mismo anunció que logró el título de Técnico Superior en Periodismo Deportivo.

El ex custodio de Ricardo Fort aprovechó la cuarentena y se puso al día con el cursado del último año en la carrera y hace unas horas reveló en Instagram que su esfuerzo valió la pena.

“Otra etapa que llegó a su fin. Hoy me recibí de Técnico Superior en Periodismo Deportivo. Un año duro en lo personal más allá de la pandemia, pero estudiar y de una forma nueva (virtual) me ayudó. Agradezco mucho todo lo que viví y aprendí. Gracias a la vida y a todos los que me acompañaron en estos años de estudio”, escribió junto a una postal en la que se ve un cuaderno de estudio, lapiceras y una guía de lo que fue su tema expuesto.

Speranza saltó a los medios en 2009 y tras varios papeles como actor en obras de teatro, sintió que necesitaba algo para equilibrar su vida. A Teleshow le confió: “Quería sumar conocimientos para este nuevo oficio que llamo el show de la tele, y sumarlo al deporte que es algo que hice toda mi vida”.

En 2016 se anotó en la Tecnicatura y este 2020 le puso todo su empeño para lograr el título: “Tuve que aprender otra manera de estudiar por zoom, google meet, y desde casa. Venía de estudiar en la biblioteca, con fotocopias y apuntes y pasé al material por CD o pendrive. Es un gran cambio y me ayuda a aggiornarme, a entender cómo son los pibes de hoy”, explica.

El año de Tito no fue sencillo, como para muchas otra personas y es que, según confió, tuvo que hacerse cargo de la salud de sus papás; “se hizo pesado pero el de arriba te da una mano y no te tira nada que no puedas cargar”.