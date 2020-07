Tini Stoessel se emocionó en vivo al hablar de un tema que le dedicó a Yatra: “El cariño y el amor sigue estando”

Desde que anunció su separación con Sebastián Yatra, a Tini Stoessel le tocó hablar en más de una entrevista del tema con total entereza. Pero este domingo, el dolor de la ruptura, la cuarentena y el alejamiento obligado de los escenario se combinaron y se la vio por primera vez emocionada al hacer referencia a una canción relacionada con el colombiano: “Diciembre”.

A pesar de haber arrancado con total alegría por el estreno de “Ella Dice”, su tema junto a Khea estrenado el pasado miércoles y que ya es un éxito de reproducciones, fue en “La Peña de Morfi” donde la cantante no pudo evitar quedar al borde de las lágrimas cuando Gerardo Rozín le preguntó por la balada que estrenó el año pasado, cuando todavía estaba de novia con su colega.

Luego de ver al aire la interpretación que había grabado previamente desde su casa, la ex “Violetta” aseguró: “Me emociona porque me hace acordar a los shows en vivo”. Y con los ojos vidriosos, reconoció que se le vinieron a la mente los recuerdos de su público y los escenarios: “Me emociona acordarme de las imágenes que se me venían a la cabeza. Es increíble lo que sucede en vivo con esa canción”.

Si bien la emotiva letra la escribió cuando estaba de novia con Yatra, Tini aclaró que su significación está más allá de a quien se la dedicó: “Esta es una tremenda canción de extrañar”, sostuvo el conductor del ciclo que se ve todos los domingos por la pantalla de Telefe.

“Totalmente. Y de que a pesar de todo va haber siempre un cariño gigante. Son esos sentimiento de angustia y de dolor, eso es un poco Diciembre. Pero el cariño y el amor por esa persona sigue estando”, cerró Tini con los sentimientos a flor de piel.