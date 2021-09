Tini Stoessel se emocionó al hablar de abuela: “Fue una segunda mamá”

En plena gira por España, Tini Stoessel brindó una entrevista radial en el programa de la periodista Mara Torres, quien en plena charla mencionó un dicho popular: “Vísteme despacio porque voy apurada”. Y al escucharlo, la artista argentina recordó a María Luisa, su abuela.

“Me recuerda a mi abuela, me lo re decía y además me ponía nerviosa cuando era chiquita”, señaló la autora de Fresa, Miénteme y 22. Y contó cómo es su vínculo: “Mi abuela vivió conmigo casi hasta los 14 años y toda la vida me dijo esa frase, y ahora me la acabas de repetir y me trae mucha nostalgia y quiero llamar a mi abuela”.

Visiblemente emocionada, agregó: “La amo con todo mi corazón. Mi abuela es todo”. Minutos más tarde, cuando escucharon un fragmento de ópera, la artista argentina volvió a emocionarse y aclaró que su abuela está bien, solo que la extraña durante sus viajes. “Decí que mi abuela sigue acá y todo, sino ya me dan ganas de llorar. Mi abuela toda la vida escucho ópera, de hecho yo siempre quise imitar un poco a las cantantes de ópera por ella”, explicó conmovida.

Por último, contó cual es la costumbre que adoptó desde su niñez, gracias a la influencia de María Luisa. “Mi abuela me inculcó mucho el oler rico. Si yo uso muchos perfumes y amo los perfumes es por mi abu... También me inculcó el irme a dormir con perfume. De hecho salgo de bañarme y antes de irme acostar me pongo perfume porque me hace acordar a mi abuela”, explicó, coqueta.