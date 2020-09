Tini Stoessel publicó un mensaje que revolucionó Twitter y podría estar dirigido a Danna Paola

En las últimas horas, la estrella de la música argentina Tini Stoessel generó revuelo en Twitter al publicar una llamativa declaración: “Ahora ya entiendo su mala fama... pero el que la hace tarde o temprano la paga #Duele”.

A raíz de su mensaje, se abrió un debate en la red social y sus seguidoras interpretaron que este mensaje estaría dedicado a Danna Paola, la cantante mexicana que fue vinculada sentimentalmente con Sebastián Yatra, el ex de la artista argentina.

También, la actriz de la serie Élite tiene un tema llamado “Mala fama” que es muy popular. “Dicen que tengo mala fama. Que me enamoro por la noche y se me pasa por la mañana.. Lo siento, no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente. Yo soy exigente y los nenes se asustan”, interpreta la joven en la canción.

Al ver la polémica que se generó por sus dichos, la protagonista de Violeta aclaró que estaba haciendo referencia a su nueva canción, “Duele”, que fue escrita y grabada hace más de un año y medio. “Estoy muy feliz de que por fin puedan conocerla, (faltan) solo dos días”, explicó sobre el nuevo tema que tiene una fusión de tango muy interesante.

Hay una gran expectativa por este single que es una colaboración con el rapero argentino John C. En un adelanto del video se la puede ver bailando tango con otra joven. En plena cuarentena también lanzó “Ella Dice”, que alcanzó mas de 41 millones de reproducciones en YouTube. También fue un éxito “High Remix”, una colaboración junto a María Becerra y Lola Índigo.

¿Fue casualidad o causalidad este mensaje en Twitter? Hace unos meses, Danna fue señalada como la tercera en discordia entre Yatra y Stoessel. Los rumores surgieron por sus interacciones en redes sociales y la química que mostraron cuando trabajaron juntos. Más tarde, Tini y Sebastián anunciaron su separación en mayo pasado: “Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina”.

En medio de estos rumores, la intérprete mexicana aclaró que no tenía una relación sentimental con el cantante colombiano: “Somos colegas, somos dos artistas que están colaborando en una canción y que justamente estamos disfrutando este proceso, que yo siempre tengo mala fama y me inventan un noviazgo con quien se me ponga enfrente, pero no es así”.

“Yo estoy saliendo con alguien y no me gusta que me anden inventando cosas porque no está padre”, añadió la joven en una entrevista con el programa de espectáculos de Telemundo, Suelta la sopa. En cuanto a Tini, aseguró: “Yo la respeto muchísimo, me encanta su música. Yo creo que estamos en un punto en el que tenemos que respetarnos, aunque no la conozca personalmente o no sea mi amiga, hay un respeto de por medio por el simple hecho de ser mujer”.

Por otra parte, Sebastián manifestó que guarda buenos recuerdos de su noviazgo con Martina en una entrevista con la revista Elle: “Siempre se lo he dicho a ella y siempre lo diré. Gracias a ella he aprendido a cuidarme un poco más. Y eso lo es todo. Tomaba tantas decisiones por el artista que a veces olvidaba al ser humano que también soy”.