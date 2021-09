Tini Stoessel no descarta enamorarse de una mujer: “Estoy abierta a todo”

En una de las tantas entrevistas que dio en marco de su gira por España, Tini Stoessel habló de la sexualidad, los derechos de la mujer y la libertad a la hora de amar. “Estoy muy agradecida al movimiento feminista porque aprendo cada día más sobre qué va y cómo aplicarlo a lo que hago. Yo fui la primera que tuve que entenderme y comenzar a deconstruirme, porque todos hemos crecido con una mentalidad que nos enseñaba que ciertas cosas estaban bien, cuando no es así”, reconoció la artista.

Además destacó que creció mucho gracias a la lucha de otras mujeres y que se siente agradecida por ver tantos cambio sociales. Incluso, señaló que se siente una más dentro del colectivo LGBTQI+. “Amo que las personas se sientan libres y por eso me siento una más del colectivo. Tenemos que deshacernos de ese chip en la cabeza que nos impide disfrutar la libertad, y si puedo usar mi plataforma para lanzar ese mensaje y que no veamos más agresiones como las que están pasando, lo haré”, reflexionó.

Tini, atravesada por el feminismo. (Instagram @tinistoessel)

Gracias a este cambio que se dio en los últimos años, a la artista le surgieron muchos interrogantes en relación a su sexualidad. “Yo me planteé en un momento dado muchas preguntas a mí misma relacionadas con mi libertad sexual. Porque todos somos personas y nos podemos enamorar de otras no en base a su sexo, sino a su personalidad”, reveló. Y cuando le preguntaron si podría enamorarse de una mujer, no dio vueltas: “Sí, obvio. Estoy abierta a todo”.