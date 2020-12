Tini Stoessel, Nicole Neumann y Cami subieron la temperatura de las redes con sus posteos

Llega el verano y da ganas de sacarse todo de encima. Muchas famosas publican las imágenes que se toman disfrutando (o tratando se sobrevivir) el clima con traje de baño. Algunas otras, eligen una producción más intima para mostrarle a sus seguidores que ya sea dentro o fuera de la casa, el calor no cesa, pero es la perfecta oportunidad para lucir las figuras que se esfuerzan en mantener.

Tini Stoessel subió dos fotos con una bikini entre naranja y rojo, estampado que seguramente terminará siendo tendencia para las vacaciones en la playa que ya se vienen encima. La cantante tuvo la intención de promocionar una crema de bronceado que también cumple la función de proteger durante todo el día, de la marca La Roche-Posay International, que seguramente al elegido como embajadora.

Pero el más de 1.4 millones de likes seguro no iban por el buen funcionamiento de la crema sino por lo espectacular que la cantante de “Duele” se ve luciendo de forma muy seductora una crema que en otras ocasiones no vendería tanto. Un acierto de la marca en definitiva. Varios famosos asomaron por la foto, entre ellos Cande Tinelli, Flor Vigna, Facu Gambandé, Stephanie Demner y Lizardo Ponce que decía no encontrar un emoji para describirla.

La cantante siempre supera el millón de likes.

La foto que varios famosos comentaron.

Cami por su parte, subió a mil la temperatura de su perfil con una sensual sesión de fotos en donde solo usa unas medias transparentes. La producción era para una entrevista especial que le hace la revista Muy Vespa. Las fotos dejaron delirando a muchos de sus fans y ya junta más de 285 mil likes.

La chilena siempre apuesta por publicaciones bastante subidas de tono.

Aunque en esta ocasión la producción era para una entrevista especial.

“No puedes tener fortalezas sin enfrentarte a tu debilidad”, se lee en una de las Stories en donde comparte y explica que las fotos son para la entrevista exclusiva de la revista mencionada.

En sus Stories se lee una de las citas que incluyeron en la entrevista.

Nicole Neumann es la tercera que subió unas fotos, pero esta vez si fueron con una intención totalmente provocativa. La modelo promocionaba algunos de los productos de una Sex Shop que es bastante recurrida por los famosos argentinos. “A que atrapo tus ratones...”, escribió de forma pícara a sus seguidores. La foto es también otra forma de lucir su nuevo tatuaje de escorpión, en honor a su signo del zodíaco.

La idea era promocionar conjuntos y accesorios de la Sex Shop.