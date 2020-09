Tini Stoessel estrenó “Duele” y aclaró que no está dedicada a nadie en particular

Tini Stoessel acaba de lanzar su nuevo tema “Duele”, con videoclip incluído y ya es la primera en tendencia de video. Antes del lanzamiento del material audiovisual, ella dio una conferencia de prensa en streaming y precisó que la canción no está dedicada a Sebastián Yatra, su flamante ex.

En “Duele” colaboró el cantante argentino John C y según reveló la artista, “está escrita y grabada hace más de un año y medio" por lo que no podría ser un mensaje para su ex colombiano, de quien se separó en plena cuarentena, ni al supuesto romance de él con la actriz y cantante mexicana Danna Paola.

“La canción no alude a nadie en particular. No siempre los temas tienen un destinatario”, sumó Tini.

El clip fue dirigido de manera remota por el español Eduardo Casanova y la muestra a la cantante en varias facetas: angelical, más rebelde con cabellera platinada, soñadora entre cientos de rosas y también bailarina, moviéndose al ritmo del tango junto a una profesional del 2x4.

Sobre estas imágenes, Stoessel confió: “¿Quién no tuvo un vínculo de esos que cuesta cortar aunque te lastima como las espinas de las rosas? Y el tango entre dos mujeres es para representar que no se necesita más que a una misma para salir adelante”.

“Duele” arranca con acordes de “La Cumparsita”, un estilo tango fusión: “Quería probar con un género que nos representa a los argentinos. Como antes me había animado al reggaetón y a la cumbia, ahora quise animarme con el tango”.

Con la participación de John C, la voz de Tini suena diferente, al respecto declaró: “Quise probar otro color de voz, además, y animarme a algo así. Cada canción presenta un desafío distinto tanto en lo vocal como en el concepto estético del video”.