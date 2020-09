Tinelli adelantó el futuro de ShowMatch y la posibilidad de nuevas audiciones para el Cantando

Hace mucho que no se lo ve frente a las cámaras, pero no por eso Marcelo Tinelli deja de figurar en el mundo del espectáculo argentino. A pesar de que no fue posible realizar el Bailando a causa de la pandemia de Covid-19, el mediático se inclinó por su otra pasión: la producción. Así quedó tras bambalinas del Cantando 2020 y Mujeres de El Trece, programas bajo su productora LaFlia.

Sin embargo, ayer Marcelo se permitió un descanso y dio oportunidad a sus casi 8 millones de seguidores para hacer un feedback de preguntas y respuestas. Entre todos los cuestionamientos, dio detalles de lo que se viene.

El conductor comenzó respondiendo: “En marzo, si podemos hacer el programa que queremos, y sin protocolos de pandemia, volvemos con un súper ShowMatch. Igual el 25 de Octubre hacemos un especial de humor por las redes sociales”. Explicó también en otra pregunta que no iba a ser posible retomar el show este año, no estaba entre las posibilidades.

Pero sobre el especial que adelantó hace un tiempo, aclaró a otro usuario que no es con venta de ticket, sino que se transmitirá gratis por redes sociales, “seguramente por Instagram, Facebook y YouTube”. En el mismo, el conductor va a estar acompañado de Esmeralda Mitre, y contó que le gusta porque es “muy divertida y contribuye al show”, y dejando entrever su favoritismo, dijo que le “encanta verla en el Cantando”.

También respondió que el Figuretti va a ser una prueba, pero que no descarta seguir haciéndolo en el futuro. El programa especial de humor se transmitirá el domingo 25 de octubre a las 21 por las redes mencionadas.

Otro usuario, cantante del San Andrés de Giles, le contó sobre la posibilidad de convertirse en participante del Cantando, a lo que el conductor respondió: “Anoche hablaba con el Chato y Fede y le decía que tenemos que hacer un casting para cantantes del público. Que tengan lindas historias para contar”.

Entre medio además, llovían los mensajes de apoyo y añoranza por el show, y Marcelo se dio el tiempo de contestar cada uno.