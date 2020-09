“Tienen que estar en sus casas”: Isabella Icardi concientizó sobre el coronavirus

Lo que parecía un simple tutorial de maquillaje, en realidad escondía un mensaje mucho más profundo detrás. La protagonista del video, grabado desde el celular de Wanda Nara, es Isabella Icardi quien con 3 años se pronunció sobre los cuidados del coronavirus y cómo fue que su papá Mauro Icardi se había contagiado de COVID-19, según TN.

Luego de que el jugador contrajera el virus la semana pasada, la hermana de Francesca dio consejos a “la gente” para no salir de sus casas y reiteró su petición varias veces durante la grabación casera que compartió su mamá desde las redes.

“Fui de vacaciones al campo, a otras casas y siempre yo me quedo en casa. Nunca usted tiene que salir porque está el coronavirus. Nunca, nunca, nunca y nunca, siempre tienen que estar en sus casas porque yo salgo con una máscara”, contaba Isabella mientras se iba maquillando el rostro con los productos que usa su mamá.

“Mi papá tiene coronavirus. Yo no tengo, mi mamá no tiene, nadie tiene, solo mi papá porque un jugador lo contagió”, explicó le pequeña de apenas 3 años.

“Siempre yo me quedó acá en casa porque no me quiero contagiar y no se puede contagiar porque está el coronavirus. Hay que esperar muchos días para que se vaya el coronavirus”, advierte. “Nunca más pueden salir, si quieren salir tiene que ponerse la máscara y sino no pueden salir nunca más, entienden chicos. No es que me voy a quedar en casa para siempre, ustedes se pueden ir pero con la máscara”, aseguraba.

Una vez dicho eso, el primer tutorial de “Isa” siguió su curso y sorprendió la soltura y naturalidad con la que la pequeña se manejaba frente a la cámara del celular. La hija del jugador del PSG le hablaba directamente a sus seguidores con ternura y les explicaba con paciencia el paso a paso del make-up con una didáctica demostración sobre su rostro.

“Isabella 3 años. Esos tesoros que encuentro en mi teléfono. Mi petunia”, enmarcaba su orgullosa mamá junto al video que enseguida obtuvo millones de visitas y likes.

Una semana atrás, era la misma Wanda la encargada de comunicar que tras el positivo de Mauro, ninguno de los integrantes de su familia había contraído el virus. “Estamos todos bien. Mi resultado es negativo como el de los niños. No tengo Covid. Nuestro estado es bueno. Gracias por tanto amor y preocupación”, publicaba Nara con una foto del numeroso clan completo durante su última travesía en yate.