Thelma Fardin reveló que no viajará a Brasil por el juicio contra Juan Darthés: “No tiene sentido”

Hace unos días Thelma Fardín anunció en sus redes sociales que el juicio en donde se juzgará a Juan Darthés por violación será este 30 de noviembre en Brasil, pero en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live, la actriz reveló que no estará presente en el vecino país.

“Está buena la pregunta porque es algo que se definió en estos días. Es por el contexto covid que no tengo que viajar. Si no hubiéramos estado en pandemia, hubiera tenido que viajar. El juez que tiene la causa es grupo es de riesgo y está sesionando desde su casa”, comenzó diciendo Thelma.

Luego, la ex Patito Feo agregó: “No tiene sentido que viaje. Él no va a estar en el juzgado sino que estará en su casa. Por eso no viajo. En algún punto está bueno. Se monta una fiscalía en Argentina y declaramos todos los testigos desde acá y por supuesto yo que soy la víctima”.

Recordemos que el juico contra Darthes se basa en una denuncia presentada por la artista, quien alegó que fue abusada por el mediático en 2009 durante una gira de “Patito feo” en Nicaragua.

En esta causa declararan Calu Rivero y Anita Co, quienes fueron demandadas por Darthés. La primera por daños y perjuicios, luego de haber sido la primera mujer en denunciarlo por acoso. Co, en tanto, fue demandada por injurias, pero finalmente fue sobreseída.

“Lo que pueden aportar Calu como Anita en principio es el modus operandi, el comportamiento conductual laboral que presentaba Juan Darthés”, dijo la abogada de Fardín, Raquel Hermida Leyenda al diario Crónica.

Por su parte, al actor lo representará Fernando Burlando, quien en una entrevista dada hace unos días con el programa “Los Ángeles de la Mañana” contó que: “Él está animado, tiene ganas de terminar esta etapa, de que se lleve adelante el juicio. Esto ha alterado sin dudas la vida de Darthés, no es la misma vida que antes del tema Thelma, que después”.

Sobre las razones por las que Darthés no habla con la prensa, el letrado le respondió a Ángel de Brito: “Porque la sensibilidad del tema lo único que haría es lastimar. Yo creo que lo mejor que puede hacer Juan es terminar esta etapa y, una vez que la Justicia decida, recién ahí asomarse sería lo más prudente”.