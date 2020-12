Thelma Fardin quedó en el medio de una fuerte discusión al subir una foto con una nena en malla

Thelma Fardin ha quedado envuelta en una complicada polémica que ha provocado la indignación de los seguidores, más aun teniendo en cuenta la denuncia que hace ya un tiempo la actriz hizo en contra de Juan Darthés. Thelma subió una foto con una pequeña, no se sabe si es familiar o hija de alguna amiga, en la que disfrutan de un día en el agua.

La imagen en realidad es muy fraternal, ambas se abrazan y ella acompañó con la frase, “Unos brazos tan chiquitos; un refugio tan grande”. Pero lejos de apreciar la intención con que la actriz posteo las tres fotos, los usuarios pusieron queja por el inadecuado traje de baño con el que la pequeña sale.

“Porque una niña debe tener el traje de baño así que pena que se exponga así a una nena”, es el comentario que inició un hilo de casi 28 largas respuestas que se referían, ya fueran a favor o en contra, pero que desataron una fuerte discusión sobre la exposición de la pequeña en la foto.

“Totalmente de acuerdo fatal”, “Pensé lo mismo q necesidad q una niña use una tanga”, eran algunos de los comentarios a favor de lo escrito por la usuaria.

“Whats es un traje de baño cual es el problema”, escribió una joven que no veía problema en la imagen. Otra internauta le contestó, tratando de aclarar la situación: “Que es una nena y quiza se le paso pero no deberían poner esas fotos porque todo el mundo las ve y mucha gente es muy morbosa! y que no todos tiene el mismo OJO”. Aunque la otra usuaria arremetió diciéndole: “No tiene nada de malo la foto, yo subo fotos con mis hermanas en la pileta y es totalmente normal, ahora si hay gente enferma en el mundo es problema de ellos no de uno”. Muchos remarcaron que el problema iba en la edad de la nena y un traje de baño que tal vez era inapropiado para su edad.

Entre los comentarios, resaltó uno a causa de la extraña explicación que dio, pero muchos otros usuarios saltaron la alerta ante sus palabras: “Quizás algunos hayan exagerado un poco. En mi caso, soy muy cuidadoso con las fotos de mis hijos, más siendo mujeres, siempre les enseño el pudor. Yo hubiera elegido otra foto, una en la que no estén tan visibles las nalgas, una en la que la maya no se le esté metiendo en la cola... Y con respecto a lo primero que ve la gente, yo siempre miro. Si una mujer muestra miro, tenga la edad que tenga. No se cuántos años tendrá ella, pero una mujer ya es muy llamativa a los 12, si muestran llaman la atención y yo soy uno de los que miran. Ojo, yo soy buen tipo, pero no conocen al resto. Hay que cuidar la intimidad de las niñas. El que entendió, bien. Y los que no entienden lo que dije, es porque son huecas. Así de simple”. Simplemente alarmante.

La actriz no se ha pronunciado con los comentarios o la polémica que ha surgido a partir de su posteo.