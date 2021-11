Thelma Fardín apuntó contra Diego Maradona: “No podemos seguir endiosando a esa figura”

Hace algunos meses se conoció la historia de Mavys Álvarez, la novia adolescente que Diego Maradona tuvo en Cuba.

En una entrevista la mujer de 37 años recordó las denigrantes situaciones a la que fue sometida por el astro del fútbol mientras duró la relación.

En la actualidad, Álvarez llegó a Argentina para declarar como testigo este jueves 18 de noviembre en una denuncia realizada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático en Argentina quien acusó al entorno de Maradona por trata de personas en relación a un viaje que realizó la joven a nuestro país sin consentimiento de unos de sus padres y “bajo presiones”.

En este contexto, Thelma Fardín no dudó en empatizar con la mujer y salir a apoyarla durante una entrevista con Juan Etcehgoyen para Mitre Live: “Hay cosas que son delicadas para hablar por zoom y si Mavys quiere hablar con el Colectivo (de Actrices) está a disposición. En la medida que sea útil porque a veces lo que más necesitas es calma, yo manifesté mi apoyo”, comenzó diciendo la artista.

Fardín no dudó en criticar a Diego Armando Maradona y otras figuras internacionales que fueron denunciados por abuso: “A mí me parece que lo más complejo cuando se habla de separar la obra del artista y qué se hace con eso. Lo más complejo es que se sigue generando dinero. Michael Jackson, Woody Allen, nos metemos en una encrucijada. Son ejemplos del horror esas personas. Eso es lo más delicado. Yo mire su fútbol y soy futbolera desde muy chica, siempre me fascinó. Y cuando me enteré de esta historia y otras, a un lado el gol más lindo del mundo. Por sobre todas las cosas, mi solidaridad con la víctima”, expresó.

“Es muy difícil y como sociedad no lo tenemos resuelto. No podemos seguir endiosando a esa figura. Es revictimizante para quienes nos atrevemos a denunciar. Es como si mañana Darthés protagoniza una novela haciendo de padre. Cómo las pibas lo van a denunciar si está en ese lugar de poder”.

Para cerrar Thelma señaló: “Lo mismo aplica para todos. Yo hago mi mea culpa también. En su momento pensé solo en su fútbol y cuando me encontré con estas historias se habla solo de lo importante que es lo humano”, cerró la actriz que espera ansiosa el juicio contra Juan Darthés acusado de abuso sexual contra la mediática y que comenzará el 30 de noviembre en San Pablo, Brasil.