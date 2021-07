The Utopia, la faceta musical de Gastón Dalmau junto a una compositora británica

Aunque ahora se haya vuelto el nuevo ganador de un reality culinario, la segunda temporada de MasterChef Celebrity, Gastón Dalmau es un hombre multifacético, que sabe encarar varios puntos de su vida de forma inusual. En realidad, en Estados Unidos su trabajo va en efectos visuales y producción en Marvel Studios, labor que incluso le ha merecido reconocimiento de la productora de los super. Pero además tiene un grupo musical, que hasta ha sacado algunos temas.

Gastón ya había explotado su faceta musical cuando de joven estuvo en la tira adolescente de Cris Morena, Casi Ángeles, e incluso con la banda dieron conciertos en distintas partes del mundo. Lali Espósito, Peter Lanzani, la China Suárez, Tacho Riera y en la última etapa con Rochi Igarzábal eran los Teen Angels y sus compañeros en el sueño musical. Pero cuando todo llegó a su final y él partió para el norte, siempre continuó buscando la manera de poder continuar con su pasión.

La presentación de The Utopia. Google

“La parte musical no la podría dejar jamás, me hace bien y es algo que me fascina”, declaró en 2019 cuando fue consultado en una entrevista de Teleshow. Y hasta en las fotos de su depto, donde vive con su novio y su perro, muchas veces se pueden ver los instrumentos.

Pero con los pies siempre volando, Dalmau empezó en 2017 un dúo musical, llamado The Utopia. Este nuevo proyecto musical, que todavía no termina de desplegar sus alas, está conformado por él y una joven británica llamada Aubrey Whitfield, que es compositora y productora. De hecho, lograron editar y publicar varias canciones que salieron entre 2017 y 2018.

Gastón junto a Audrey. Google

Whitfield también cumple con el papel de cantante y autora, hasta ha producido varias canciones para diversos artistas de Reino Unido. Sus trabajos acumulan miles de reproducciones en las distintas plataformas.

La cantante británica ha producido varios temas en Reino Unido. Google

Algunas de las canciones de The Utopia

Su primer sencillo fue “Crash and burn”, una canción de pop rock en inglés que ha llegado a posicionarse entre los primeros puestos de los charts de Argentina tras su lanzamiento en octubre de 2017.

Hasta sacaron un single en español, interpretada por Gastón, llamada “Volveré”, que tiene varios vestigios de su etapa en Teen Angels.