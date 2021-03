Test: según el diseño que elijas, es tu fuerza interior

Todos los hombres y mujeres somos distintos y tenemos debilidades y fortalezas. Pero lo bueno de hoy es que conoceremos cuál es la fuerza interna de cada uno, eso que te impulsa a la realidad y al actuar cuando se toca fondo.

Solo debes realizar el siguiente test psicológico que consiste en mirar la siguiente imagen con seis mosaicos de diseños distintos. Hay algunos con formas florales (3, 4 y 5) y otros, geométricas (1, 2 y 6). Elegí uno y luego buscá la respuesta sobre la fuerza impulsora en tu vida.

Internet

Azulejo 1: La gran fuerza que gobierna tu vida es la intuición. Siempre podés resolver las dificultades. Tenés una voz interior que te guía, es tu intuición y es infalible. Tu voz interior es muy sabia, cada vez que te has confiado a ella has encontrado el camino correcto y te has rodeado de personas que han embellecido tu vida. Aquellos que no tienen este don no explican cómo lo hace y son muy críticos con sus elecciones no objetivas. No te preocupés por estos juicios, seguí siempre lo que te sugiera la voz interior.

Azulejo 2: Sos una persona que vive de los sentimientos y mira el mundo con pureza y bondad. Otros te llaman ingenuo y demasiado débil, en realidad se necesita más fuerza para ser amable que para escupir veneno. Esto muchas veces te empuja a sufrir la ingratitud de las personas que te rodean, pero no te desanima porque el amor para vos siempre merece ocupar el primer lugar.

Azulejo 3: Sos una persona muy creativa que vive de la sencillez. Tu mayor fortaleza es vivir tu vida con confianza y positividad. “Piensa bien que te conviene” podría ser el lema de tu vida. Tu forma única de ver el mundo siempre te permite encontrar soluciones fáciles a los problemas, además de que ves oportunidades en cada dificultad y esto te hace una persona feliz incluso cuando estás en situaciones difíciles. Soles encontrar mucha inspiración y vivís la vida de una manera significativa e intensa.

Azulejo 4: Este mosaico revela que la inteligencia es la gran fuerza impulsora de tu vida. Gracias a tu agudeza mental, siempre encontrás una salida preferencial, sea cual sea tu puesto. Sabes que sos muy inteligente, nunca perdés la paciencia porque sabés que encontrarás la manera de liberarte de las dificultades y disfrutar de los maravillosos momentos que te depara la vida.

Azulejo 5: Tu terquedad es tu gran fuerza. Cuando te fijás una meta, nada puede detenerte, no conoces obstáculos, las personas obstinadas como tú son raras. Tu tenacidad te lleva a acumular muchas victorias. Mientras su tenacidad te guíe, no tendrás que temerle a nada.

Azulejo 6: Su autocontrol mental y emocional es la base de su vida. Sos una persona que puede ponerse de pie incluso cuando el suelo está temblando. Tenés un gran don, ya que podés analizar situaciones de forma distante y objetiva sin implicaciones sentimentales, esto te permite ver las cosas con extrema claridad.