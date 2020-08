Terrible ninguneada de Karina La Princesita que desconcertó a Esmeralda Mitre: “¿Sos actriz?”

En la noche del martes, Esmeralda Mitre volvió a la pista del “Cantando 2020” luego de su polémica presentación con “True Colors” que la salvó de la eliminación, pero otra vez volvió a quedar en la cuerda floja ya que no agradó demasiado su interpretación del tema “Don’t Dream It’s Over”, de Crowded House junto a Nell Valenti.

Su performance, donde fingió un llanto en medio de la canción, fue muy cuestionada y no terminó de convencer a los jurados, que le dieron el puntaje más bajo de la noche. Pero como si fuese poco para el ego de la hija de Bartolomé Mitre, Karina La Princesita reconoció que no conoce su experiencia en la actuación en cine, teatro y televisión, pese a que Esmeralda dice tener años de carrera.

En consecuencia, se dio un picante ida y vuelta entre la jurado y la participante:

Karina: -Esmeralda, vos sos actriz ¿no?

Esmeralda: -Sí.

K: -Perdón que yo no conozco...

E: -¿Ah, no?

K: -Sé que cantás, te vi en el Bailando…

E: -¿Vas al teatro, Kari?

K: -No, por eso. Imaginate que shows tan populares yo nunca los fui a ver. Perdón mi ignorancia.

E: -No pasa nada.

K: -Te lo preguntaba porque quería saber si tu emoción fue fingida o previa a la performance.

E: -No, no estaba emocionada. Pero sí es verdad que es muy difícil cantar y hacer la transición de la emoción. Pero sí estaba la emoción

K: -Para mí la emoción, así sea acting o fuese real, para mí no le jugó a favor. Sentí la emoción, pero qué pena que eso jugó en contra en lo vocal porque empezaste desafinada. Me gustaría saber si te diste cuenta que estabas desafinada.

E: -La verdad, no me estoy dando cuenta en qué parte.

K: -Pregunto esto porque me parece que más grave que desafinar es no darse cuenta porque si te das cuenta lo podés solucionar. Si no te das cuenta, no solo hay que entrenar lo vocal sino que el oído musical también. Noté una evolución, pero hoy no me gustó. Mi puntaje es un 4.