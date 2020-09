Tenso momento entre Moria Casán y Nacha Guevara: “Traicionero me parece lo peor en un individuo”

Si no hay drama, no hay Cantando 2020. Es usual, incluso esperado por participantes y espectadores, algún momento donde los comentarios van in crescendo entre dos o más de quienes integran el certamen de canto. Lo picante de la noche del miércoles se lo llevaron las dos jurados Moria Casán y Nacha Guevara, en un intenso encontronazo que parece sacar a relucir resentimientos pasados que explotaron en vivo.

Después de llamar “Mano Chanta”, refiriéndose a cuando Guevara le pidió a Lizardo Ponce que alzara las manos frente a ella, Ángel De Brito quiso ahondar sobre la relación entre ambas. Dejando relegada la devolución de Ponce y Lucia Villar, la One dijo mirando a su colega: “Estamos muy bien con Nacha, ¿no es cierto?”.

Con una mirada atónita, Nacha se propuso a contestar: “No es que molesta lo que dice Moria porque la conozco mucho…”; y en un amague patotero Moria tiró, “No tanto, no tanto, te conozco yo más a vos”. Queriendo pasar el momento, Guevara continuó: “...pero dejémoslo pasar. Cuando se meten con la chantada de lo espiritual, no es que me hiera, pero...”.

Volviendo a tomar la palabra, la One la interrumpió: “La imposición de manos es una chantada”. Y al final, Guevara solo atina a decir: “Que Dios te perdone”.

Ya desairada, con cetro en mano, Moria Casan terminó diciendo mirando para arriba: “Ay por favor. Gracias universo por hacerme tan divina persona, buena gente, leal y no traicionera”. El conductor ante la palabra quiso saber mas: “Perdón, perdón… ¿traicionera quién?”. La One aprovechó para aclarar sobre su forma de ver a las personas y tal vez, ¿tirar alguna indirecta?: “Traicionero me parece lo peor de un individuo. No estoy comparándome con nadie porque no me interesa. Las comparaciones son siempre negativas porque uno siempre va a ser mejor. Hablo de mí totalmente”, dijo dejando el asunto por acabado.

Más tarde, la diva se dió el tiempo de explicar por sus redes que no están peleadas con Nacha Guevara: “No fue pelea, es un souvenir. Yendo autopista por colectora, no da”, escribió en Twitter.

Los resentimientos que ayer salieron a flote parecen venir de un momento de actuación que compartían en la obra de calle Corrientes, “La gran depresión”. Las versiones varían, pero dicen que “en un pasaje de la obra que protagonizaron hace un tiempo la señora Moria Casán agarra un revolver que es parte de la obra y apunta a Nacha Guevara muy cerca. Automáticamente, le agarra la mano a Moria, la da vuelta la muñeca y los dedos doblándoselos todos hasta que suelta el arma por la fuerza que le hizo. Se cae el arma y Moria queda totalmente descolocada porque eso no estaba en la escena”.