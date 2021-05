Tenso momento al aire: Gustavo Garzón cruzó a Viviana Canosa

El ciclo de Luis Novaresio hoy es noticia y tendencia en redes sociales por el cruce tenso protagonizado por Gustavo Garzón y Viviana Canosa. “Yo peco de honestidad brutal, es mi ADN no tener filtro”, dijo el actor en un momento y luego lo comprobó en el ida y vuelta que se generó con la periodista.

El conductor de “Debo decir” le consultó a sus invitados si se habían arrepentido de alguna expresión que tuvieron en los medios y el artista apuntó contra la conductora: “En el mundo que me rodea nadie dice lo que no siente ni piensa. Lo que dice Viviana lo dice porque lo siente. Obviamente yo no estoy de acuerdo en el 99% de las cosas que dice, pero sé que lo dice de verdad”.

Y ella salió al cruce al soltar: “Hay gente que dice cosas que no las piensa”. Mientras que Gustavo señalaba que él no los conocía. Viviana redobló su apuesta, tajante: “En los medios de comunicación hay gente que no resiste sus propios archivos”. “Hace un tiempo aprendí a no estar pendiente de la mirada del otro”, expresó al aire del ciclo televisivo.

“Lo que no sabemos es dialogar”, señaló la polémica conductora de televisión e hizo que Garzón hablara con todos los puntos: “Tenés una manera muy agresiva, tenés que ser más medida. El opositor no te va a aceptar cuando vos lo agredís, lo basureás, lo descalificás, decís que la vacuna es una mierda... ¿Cómo vas a ir la casa de quien te está escupiendo y te está agrediendo? No es respetuosa tu manera de hablar”.

“Me parece que estás un poco pasada de revoluciones”, continuó el artista invitado al programa mientras que Canosa seguía firme: “Es mi manera de ser. No quiero quedar bien ni con Gustavo Garzón, ni con nadie”.