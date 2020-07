¡Tensión en vivo! Germán Paoloski se cruzó con un youtuber que se metió en un zoológico de forma ilegal

Un grupo de jóvenes tomó la decisión de ingresar sin permiso al zoológico de La Plata, en Buenos Aires, para poder hacer diferentes videos, entre ellos un TikTok. Sin embargo, su accionar se convirtió en noticia, no solo porque violaron la cuarentena e ingresaron al lugar de forma ilegal, sino que uno de los jóvenes discutió con el periodista German Paoloski y se vivió un momento de tensión.

Brandon, uno de los chicos en cuestión, le dio una nota al conductor de El noticiero de la gente, y contó que su objetivo no era romper el aislamiento, sino mostrar el maltrato que reciben los animales. El youtuber terminó protagonizando un picante cruce con el periodista de Telefé, quien con firmeza le remarcó que, pese a su noble intención de visibilizar el descuido en el zoológico, cometió un delito. El insólito ida y vuelta convirtió a Paoloski en TT en Twitter.

El intercambio de palabras

Brandon: -Ustedes subieron la parte en la que le dieron agua, pero no la del tigre. ¿Quién les da de comer?

Germán: -Posiblemente no nos pongamos de acuerdo en las formas, las maneras….

Brandon: -¿Pero qué querés que diga? ¿Querés que te pida disculpas a vos?

Germán: -¿A mí por qué? Estoy relatando lo que ustedes hicieron. Valoro que tengas la amabilidad de que enfrentes la cámara y reconozcan lo que hicieron.

Brandon: -Reconozco que entré y le dimos de comer, agua. Tengo un permiso de periodista y puedo circular y grabar. Si la puerta está abierta, podríamos pasar.

Germán: -No se debe pasar.

Brandon: -No me dejás terminar. Siempre me hablás encima, flaco. El candado no estaba en la puerta. No había un cartel de que no se podía pasar. No quiero discutir con vos.

Germán: -Pero no se puede… Es un delito hacer eso. Es violar la propiedad privada, por más que la puerta esté abierta.

Brandon: -Vos ponés énfasis en esto, pero dejá de quejarte de mí. ¿Te gusto? No entiendo. Parece una tomada de pelo.

Germán: -Es insólito que no entiendas algo que está claro como el agua. ¿Quién está avalando lo malo del lugar? Pero no se puede entrar a una propiedad privada. Y tanto que te preocupan los animales, querer robar un huevo tampoco corresponde.

Brandon: -Mi énfasis está el sufrimiento de los animales, vos ponés énfasis en mí