Tensión en Intrusos: Jorge Rial y Adrián Pallares se cruzaron en vivo por el streaming de influencers

En la tarde de este miércoles, el estudio de Intrusos se vio ambientado por la tensión y el escándalo. Todo ocurrió cuando Adrián Pallares se le plantó a Jorge Rial para expresar su disconformidad por unas declaraciones sobre el espectáculo por streaming Hashtag en vivo , discutió con él y dejó entrever un problema personal.

El padre de Morena y Rocío venía cuestionando prácticamente desde el comienzo de la emisión a Santi Maratea por el debate que suscitó horas atrás en las redes sociales para cuestionar el uso de la palabra mogólico como insulto, y al hacer un repaso de las polémicas que protagonizó el influencer durante el último tiempo, llegó el turno de hablar del show que tantas críticas recibió.

“Miren lo que era, ahí La Faraona estaba feliz”, señaló el periodista al ver la gráfica del show que realizaron Maratea, Martín Cirio, Yanina Latorre, Lucas Spadafora, Lizardo Ponce y Lola Latorre.

“Bueno, fue un negocio también que funcionó muy bien”, interrumpió Pallares, pero Rial se expresó en contra de esa opinión.

“Mmm... tengo los números, papi. Conozco el negocio, no me lo puede decir nadie”, le dijo el presentador de televisión y radio a su compañero.

“No voy a entrar en eso”, le contestó el panelista, pero el conductor redobló la apuesta afirmando que “él entra y se lo discute a muerte”.

Lo que parecía un intercambio de palabras normal sobre la farándula y el mundo del espectáculo fue lentamente virando hacia la polémica entre los miembros de Intrusos cuando Palla miró a su colega y le respondió: “Decí lo que quieras”.

“¿Quién lo hizo? ¿DABOPE?”, preguntó Jorge, siendo esta efectivamente la productora que se encargó del espectáculo por streaming de Latorre y compañía.

“Está todo bien, ¿querés entrar ahí? No hay problema”, replicó Pallares, claramente ofuscado por la reacción de su compañero.

“Esos son los reyes del dibujo de los números”, aseguró Rial, y le preguntó al productor: “¿Querés que te los muestre?”.

“Está bien, Jorge, no voy a entrar en debate con eso, porque si no es una cosa personal”, contestó Adrián.

“¿Pero vos estás en esto?”, indagó el presentador, a lo que el integrante del panel respondió que no, pero dejó en claro su enojo. “Si yo te digo que es un negocio y vos decís ‘no es un negocio porque estoy adentro’, invalidás lo que yo opinó. Si me invalidás, me quedo callado”, aseveró.

“Esto no fue un negocio”, enfatizó Rial señalando nuevamente la gráfica de Hashtag en vivo, y Pallares intentó dar por terminado el cruce diciendo “está bien, Jorge, tenés razón”.

“Te estoy dando la posibilidad de discutirlo. Quedás vos como víctima y como que yo no te dejo hablar”, continuó Jorge.

“Vos me invalidaste cuando dijiste ‘conozco el negocio’. ¿Yo no lo conozco el negocio, no? Dale, está bien”, lanzó con ironía el panelista en su respuesta.

“¿El del streaming? Te estoy preguntando. ¿Dónde te invalido?”, siguió indagando el conductor, sorprendido por la reacción de su colega.

“Yo te estoy diciendo que fue un buen negocio y que no se hizo otra vez porque salió muy mal, no de guita, artísticamente”, explicó Pallares.

“Vos sos hombre de teatro. Sabés que un negocio no es solo buena guita, es continuidad, a eso voy”, sostuvo Jorge, a pesar de que su compañero dijo que “lo que quería decir es otra cosa”.

“Vos me decís, ‘conozco y no les fue tan bien’. Se vendieron muchas entradas. Artísticamente fue un fiasco, pero ganaron plata y ganaron todos”, añadió Adrián.

Finalmente, ambos coincidieron que la continuidad es un factor clave del éxito en los espectáculos, y la tensión lentamente se fue disipando hasta que fueron a un corte publicitario.