¿Team con o sin hielo? Nazarena Vélez contó su experiencia con el vino y generó debate

Activa en sus redes sociales, Nazarena Vélez comenzó, con la llegada de la cuarentena por el coronavirus, a interactuar con sus seguidores y confesar experiencias traumáticas, complejos, anécdotas e historias de su vida.

En cada publicación, sus más de 1.8 millones de followers pueden disfrutar de sus alocadas publicaciones. Esta vez, Vélez lanzó una encuesta respeto al vino. “Tinto con hielo va o no va?”, consultó a sus seguidores de Instagram. Además, la ex vedette contó: “Mi amigo/padre/productor Gerardo Sofovich me retaba cuando le ponía hielo al Malbec... igual yo lo hacía y lo sigo haciendo”.

Finalmente, se animó a invitar a sus fans a contar sus propias experiencias: “Vos de q team sos??”. En una serie de fotografías, vemos Nazarena con una copa con vino en sus manos en la que no faltaron algunos cubitos de hielo. ¿A vos, cuál opción te parece la correcta”.

Normalizar los cuerpos

Con 46 años y tres hijos, la actriz y productora teatral no duda en mostrarse con sus curvas hermosas y reales, con su cuerpo que la acompaña día a día y no la castiga por las dietas milagrosas que hizo ni los polvitos mágicos que consumió.

Así, compartió dos bellas postales desde la cama, con un conjunto de lencería sexy, en color verde militar. Ella se expuso con sus marcas más íntimas y abrió su corazón con un mensaje de aceptación.

“Normalizar todos los cuerpos. Nunca quise a mis estrías. Es más las ODIE toda la vida pero son recuerdo de mis embarazos y yo AMO con toda mi alma a mis hijxs x eso hoy no las quiero pero si las acepto, xq ME ACEPTO cada día un poco más”, escribió.