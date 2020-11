El rumor de que Mica Viciconte y Fabián Cubero estaban en la dulce espera de su primer hijo juntos suena con fuerza desde hace algunas semanas. Si bien la pareja desmiente las versiones, la propia Nicole Neumann reaccionó ante la posible llegada de la cigüeña a la vida de su ex con tremendas frases.

Lo cierto es que el ex jugador de fútbol dijo que se imagina siendo padre con su actual pareja y por qué la elije, a la vez que reveló un secreto muy bien contado de Viciconte: era niñera.

Redes Sociales

“A Mica la veo muy bien como madre, ella es muy atenta y responsable. No sé si lo contó, pero ella ha cuidado chicos. Uno de sus tantos trabajos”, soltó “Poroto” en el ciclo “El run run del espectáculo”. Y aseguró: "Pero no hay nada. Está charlado, es un proyecto a futuro, pero no ahora. Falta un poco”.

Los deseos de agrandar la familia están y mientras el rumor sigue creciendo, Mica se divierte y hace chistes al respecto en las redes sociales: compartió un video en el que se acariciaba la panza y pregunta “¿adivinen quién va a tener un bebé?”. Ella se mueve al ritmo de la música y termina señalando directo a cámara y arroja un “You”, es decir, “vos”, la persona que está del otro lado del teléfono.