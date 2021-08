“Te extrañamos”: el emotivo mensaje de Cande Tinelli a Chano Charpentier

Activa en sus redes sociales, Candelaria Tinelli usó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje de apoyo y amor a Santiago Chano Moreno Charpentier.

El músico fue herido de bala en un confuso episodio con la policía en medio de un brote psíquico producto de sus adicciones el pasado 26 de julio.

Aún internado en el Sanatorio Otamendi, Chano evoluciona lentamente y la Justicia investiga a los agentes de policía que asistieron al llamado desesperado de la madre del músico.

En una historia de Instagram, Cande escribió: “Dale que te extrañamos Chanex”, junto a una foto en donde los amigos compartieron un grato momento.

Luego del incidente de Chano, la novia de Coti Sorokin expresó en las redes su indignación contra los usuarios que se burlaron de la situación del músico en un complicado momento de salud.

“No me parecen divertidos los chistes que hacen de Chano, es muy grave lo que sucedió. Controlen lo que dicen. Claramente no tuvieron de cerca una situación de un familiar en terapia intensiva”, manifestó indignada Cande en sus redes.

Actualmente, la hija de Marcelo Tinelli y toda su gran familia ensamblada festejan el alta médica de Soledad Aquino quien continuará la recuperación en su casa luego de un trasplante de hígado.