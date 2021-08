Tamara Pettinato rompió el silencio sobre su visita a Olivos en plena cuarentena: “Fui por un tema personal...”

El nombre de Tamara Pettinato también sobresalió en los registros de los ingresos a la Quinta Presidencial de Olivos entre abril y mayo de 2020. Hasta el momento la periodista había preferido no referirse al tema, pero en el programa de radio en el que trabaja dio su opinión sobre los ataques que recibieron las mujeres que aparecen en las listas como ella, Florencia Peña y Úrsula Vargues.

Yanina Latorre contó en Los Ángeles de la Mañana (Eltrece) que “Tamara Pettinato estuvo con una chica que se dedica a la prostitución, contado y sabido por ella, en la quinta de Olivos. El año pasado, en la cuarentena, cuando nosotras no podíamos ni salir a la calle, nada más que para trabajar”.

Los dichos de la panelista de LAM no pasaron desapercibidos y Ernesto Tenembaum se refirió al tema en su programa Y ahora quién podrá ayudarnos (Radio Con Vos) donde Pettinato se desempeña como columnista.

Luego de que Tenembaum repudió los malos tratos y contó: “Yo sabía que ella tenía diálogo con el presidente. Lo sabía porque un día me di cuenta y la empecé a cargar. Le decíamos: ‘Vos tenés contacto con las alturas’, hemos bromeado con eso. Y yo no sabía más que eso, nunca le preguntamos ni fui más allá de eso”.

Y el periodista explicó: “Tamara fue con su amiga íntima, Yanina, a quien nosotros entrevistamos muchas veces. Y empecé a ver lo que pasaba en las redes con eso: periodistas y dirigentes políticos, gente que era citada como fuente respetable, empezaron a decir: ‘Puta, petera’... Una cosa espantosa sobre una amiga mía, una persona que quiero”.

Luego, le dio la palabra a Tamara Pettinato y lejos de hacer su descargo dijo: “A mí me incomoda bastante. Yo les había pedido, de hecho, que estos días que no hablemos del tema. Porque sé que es poner el foco y que me sigan puteando”.

Y contó que a raíz de esta información que se filtró, en los últimos días “no paro de recibir mensajes que dicen ‘gato’, ‘petera’, ‘puta’, sin saber siquiera por qué fui”.

“No voy a decir cuál fue el motivo y qué temas hablamos” en su visita a Olivos “porque es algo privado y no siento que tenga la obligación de explicarlo”, expresó tajante la columnista.

Respecto a la reacción que se generó en las redes sociales tras destaparse esto, Tamara dijo: “Cuando salió mi nombre, buscaron a mi amiga, le buscaron tweets de hace 10 años, empezaron a decir que era prostituta. Tuve que ver en la tele como decían que yo fui a Olivos con una prostituta”.

Tamara Pettinato (Instagram) Instagram

Y esta fue una de las razones por las que decidió hablar. “Se empezó a armar una bola y pasan los días y me siguen mandando mensajes así que dije: ‘Bueno, está bien. ¿Quieren que diga algo? Digo algo. Sí, fui. Fui por un tema personal que no siento la obligación de explicar”, reiteró

“La verdad es que no sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. Otras personas conocidas de sexo masculino, ¿explicaron a qué fueron, qué hablaron?”, disparó.

Y ejemplificó con lo ocurrido con Florencia Peña: “Vi todo el descargo de Flor, dio lujo de detalles de por qué fue, cómo empezó, cómo le escribió y por qué la recibió. Y después la seguían insultando igual. Entonces, digo: no sé si es necesario salir y hacer un descargo. Me parece que no me corresponde a mí explicar esto”, cerró.