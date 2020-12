Tamara Pettinato confirmó que la despidieron de ‘Cortá por Lozano’ mientras estaba de vacaciones

Luego de unas vacaciones postergadas por la pandemia del coronavirus, Tamara Pettinato decidió tomarse algunos días y partió hacia Estados Unidos a descansar y pasear luego de un año complicado.

Unos días después de llegar, la rubia se enteró que ya no formaba parte del ciclo “Cortá por Lozano” en donde trabajaba desde 2018 y que, aparentemente, Diego Ramos que un día fue como invitado, ocupó su silla en el decorado.

Tamara Pettinato en redes

A través de sus redes sociales la hija del conductor Roberto Pettinato compartió una foto junto a Verónica Lozano y staff y manifestó: “¡Los voy a extrañar, compañeros! Me hubiera gustado despedirme de otra manera, pero ya me lo dijo el papi desde que soy chica: “La tele no tiene corazón. No te sorprendas de nada. Ya nos volveremos a ver”.

Luego la panelista en la revista Pronto comentó: “Mi contrato no se terminó y tengo firmado hasta diciembre de este año inclusive. Me están echando antes de que termine. Estoy de vacaciones y me llamaron en la mitad del viaje para avisarme que no vuelva”, concluyó.