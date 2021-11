Tamara Paganini reveló qué otros retoques estéticos se hizo: “Mi novio me regaló la cirugía en la panza”

Días atrás, Tamara Paganini compartió un video en sus redes sociales que generó preocupación entre sus seguidores porque se la ve con moretones en el rostro. Sin embargo, la exparticipante de Gran Hermano explicó que no se debía a alguna situación de violencia, sino que se había operado de las bolsas de los ojos.

Ahora, en diálogo con La Nación, Paganini reveló que ese no fue el único retoque estético al que se sometió: “Antes me hice una abdominoplastía, porque con el embarazo se me desgarraron los rectos y con esta operación te cortan, los levantan y se juntan los músculos de nuevo; los ponen donde deberían estar. Podés elegir marcarte los abdominales, pero yo elegí normal, que no me hicieran nada más que ajustarme la piel y que se pegue al músculo”.

Tamara Paganini preocupó al mostrarse con marcas en su rostro, pero era por una cirugía estética.

“Me iba a sacar las bolsas en la misma cirugía que la abdominoplastia pero era demasiado porque el médico también me corrió las areolas de los pechos, que ya me había hecho hace 15 años. Y también me hizo los párpados. Y si encima me hacía las bolsas no iba a poder con mi vida”, detalló.

“Siempre dije que el día que tuviera plata me operaba toda. Me hicieron buen precio y me alcanzó para lo que me hice. Mi novio me dijo que si yo quería me regalaba la cirugía en la panza y así fue. Pero no voy a tocarme más la cara, salvo algún retoque. No me gustan los rellenos que te deforman. Si se me cae el pómulo y bueno, qué vamos a hacer... Por ahora estoy bien”, concluyó Tamara Paganini, subcampeona de la primera edición de Gran Hermano en 2001.