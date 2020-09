Tamara Bella superó el coronavirus y escribió una conmovedora carta abierta

Luego de manifestar, hace unas semanas que los dolores por el coronavirus era terribles, Tamara Bella y su hija Reneta están recuperadas y, por ese motivo, la autora de “Supón” escribió una carta abierta contando su experiencia.

“Es difícil intentar explicar qué se siente cuando uno se entera que tiene coronavirus, ya que son muchos los sentimientos que te rodean, pero sin duda me detendría a pensar primero: miedo. Por primera vez te enfrentas a una enfermedad nueva, poco conocida e inesperada, y el caos se asoma ante ti. Ese miedo se ve nublado por la desesperación, especialmente en una situación como la mía, donde soy madre y padre a la vez, y encontrarme con que el ser más preciado de mi vida, mi hija, también se contagió. Seguro, después de esto viene la culpa, pero serían un sin fin de sentimientos y emociones negativas si nosotros mismos no decidimos identificarlos y frenarlos”, comenzó diciendo.

“Desde ese primer momento de conciencia plena decidí luchar frente a todo esto, y sin duda mi hija Renata fue mi mayor inspiración cuando su ternura e inocencia me dijo: “Mamá tenemos corona porque somos reinas”; yo no sabía si reír o llorar, pero ella a mi lado me mantuvo fuerte. Estaba convencida de que mi rol de comunicadora podría aportar mucho a la sociedad, y desde que pude mantener la calma y buscar sanar empecé a pensar en la forma de poder ayudar a otros a prevenir”, comentó.

Luego agregó: “Cuando sanar se convierte en un camino y en una decisión, aparecen las formas, comencé a pedir ayuda. Un día la pediatra de mi hija me comunicó con una persona muy especial, Marisol San Román, o más bien conocida “paciente 130”, ella me animó desde el primer momento y me acompañó en el transcurso de la enfermedad. Es por eso que siento que no estamos solos, y en estas situaciones en donde más tenemos que buscar la compañía de amigos y familiares para que nos ayuden a seguir luchando”.

“Conté mis miedos y mis inseguridades para poder superarlos, y encontré en la escritura un camino para poder plasmar este momento histórico. Mientras que Renata encontró su forma de expresión a través de los dibujos, yo me centré en cuidar de las dos y generar contenido. Las letras de las canciones parecen escribirse solas cuando hay tantas cosas para contar, y vi como las dos pese a las diferencias de edades compartimos síntomas y miedos. Pero el coronavirus nos dio la oportunidad de pasar mucho tiempo juntas, y hoy tenemos un proyecto en común: “coronavirus positivo”. Es así como queremos llamar a esta batalla y a todo lo bueno que estamos generando con esto”, reflexionó la actriz.

“Pese a que me encontré con síntomas raros, sensaciones dolorosas en los ojos, aquella imposibilidad para respirar, nada de esto puede frenar las ganas de soñar y de ayudar cuando hay alguien que quiere cambiar el mundo. Es por eso que quiero hablarte a vos, que estas leyendo esta carta, y pedirte que sigas luchando, que aunque se pueda nublar el cielo, este nunca va a dejar de iluminarnos. Podes seguir, aunque veas a tus amigos enfermarse, tiene la oportunidad de acompañarnos para que esta lucha pueda ser más fácil. No te rindas. Con Renata entendimos que hay mil maneras de ayudar a otros, ya sea con mi sangre (donación de plasma) cuando nos curemos o con todo el amor que le estamos dando al mundo con nuestro proyecto. Estoy muy segura de que pronto todo esto va a ser tan solo un recuerdo de la hazaña más valiente de nuestras vidas. Sigamos juntos cambiando el mundo”, finalizó emocionada.