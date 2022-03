Tamara Báez picante contra quienes se burlan de su pasado: “No exploten cuando me vean las lolas hechas”

Tamara Báez, la novia de L-Gante, ganó popularidad poco después de que su pareja explotara en redes y en los medios con la Cumbia 420. La joven guardó perfil bajo hasta los últimos dos meses de embarazo, cuando decidieron mostrarse juntos ante las cámaras.

Desde entonces, la joven tiene sus propios seguidores en redes y llegó a tener un millón, pero esa cuenta se la hackearon y ya no la pudo recuperar. Ante esta situación, se creó otro perfil paralelo a través del cual interactúa con quienes están atentos a sus fotos y videos, pero también les contesta a los “haters”.

La mamá de Jamaica, la primera del cantante, está en el ojo de la tormenta desde que L-Gante ganó la popularidad que hoy maneja. La critican por su look, sus uñas, la forma en la que cuida a su hija y de más. Pero en las últimas horas, se filtró una foto de su adolescencia, en la que se ve muy diferente a como es ahora, incluso morocha.

Tamara Báez, la novia de L-Gante, cuando tenía 16 años.

Tamara Báez, dura contra quienes se burlaron de su pasado

Ante esta situación, Tamara se cansó y decidió salir a responder a través de su Facebook y escribió una extensa publicación súper picante contra quienes quieren “ensuciarla”.

“16 años sí era re contra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. Qué quieren descansarme a mi, justo a mi la piba más normal que existe”, comenzó la joven.

Tamara Báez, la novia de L-Gante, picante en redes.

“Yo siempre de barrio como ahora, me puse un poco de labios me arregle la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden”, lanzó sobre los cambios que se hizo en el rostro.

Y cerró: “Les duele una banda verme bien, ya vi unas pares de Rodríguez también queriendo “sentirse buenas” y subiendo esa foto que es del documento que fui a las 3 am hacer fila jajaj sin dormir cuando era una nena”.

“Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean las lolas echas”, cerró picante y a su estilo la pareja de L-Gante.