Tamara Báez, la novia de L-Gante, mostró su particular nuevo look: brillos en los dientes

Tamara Báez, la novia de L-Gante, volvio a ser noticia leugo de que compartiera dos llamativas selfies en sus redes sociales.

Tamara Baéz

La joven, madre de Jamaica, decidió relizar un particular cambio de look pero no en su vestimenta o cabello, sino que el cambio fue, en su dentadura. Tamara sorprendió al compartir unas imágenes donde muestra algunos de sus dientes con apliques de brillo.

Muy feliz por el resultado, se sacó dos selfies sonriendo y, además de agradecerle a la profesional que hizo su magia, remarcó que se siente muy a gusto con su nueva onda.

Tamara Báez

“Sigan a la genia, las quiero ver a todas así. Me encantaron”, cerró junto a amorosos emojis.