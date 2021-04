Susana Giménez se vacunó contra el coronavirus en Uruguay

Susana Giménez recibió este sábado la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Uruguay. La diva se colocó la vacuna de Pfizer en el Campus de Maldonado, se mostró de muy buen humor y hasta se sacó fotos con el personal de salud.

La conductora llegó al Campus, hizo la fila, se vacunó y luego saludó a todo el personal médico que se encontraba en el lugar y en ningún momento buscó aprovechar sus dotes de fama. La diva llegó con un outfit total black y botas altas.

Giménez se encuentra instalada en Uruguay desde finales de 2020 y el miércoles pasado realizó fuertes declaraciones sobre Argentina que no cayeron muy bien entre sus colegas. “Yo lo que no quiero es ‘Argenzuela’, eso es lo que no quiero para nada. Veo lo que pasa en Venezuela y es muy triste y veo que Argentina va a en ese camino”, expresó en diálogo con Jonatan Viale.

Luego sostuvo que en Argentina “la gente está deprimida, sin laburo que es lo principal. No se puede vivir de un bono que te dan desde el Estado. Muchos están acostumbrados a recibir y no es así. La gente se acostumbró a que si no tiene trabajo recibe un bono”.